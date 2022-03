Więcej informacji na temat gwiazd show-biznesu na stronie głównej Gazeta.pl.

W sierpniu 2021 roku Zofia Zborowska została mamą małej Nadziei. Aktorka po porodzie mądrze podeszła do tematu wracania do figury sprzed ciąży. Widać, że daje sobie czas i nie obciąża organizmu restrykcyjnymi dietami. Teraz pokazała, jak schudła.

Zobacz wideo Zofia Zborowska zdradza, ile schudła po ciąży. Wystarczyła zmiana kilku nawyków

Unikanie słońca i odpowiednia herbata. Oto sposoby gwiazd na młody wygląd

Zofia Zborowska odsłoniła brzuch

Zofia Zborowska już jakiś czas temu w rozmowie z reporterem Plotka przyznała, że ma zamiar schudnąć. Dodała, że w jej zawodzie dodatkowe kilogramy są przeszkodą w otrzymaniu głównej roli, np. w komedii romantycznej:

Jeśli jesteś bardziej przy kości, to jesteś aktorką, tudzież aktorem, charakterystycznym. Czy w moim obecnym rozmiarze zagrałabym główną rolę w komedii romantycznej? Wątpię. Raczej jako śmieszna i gruba koleżanka. I mówię z premedytacją gruba - szczerze wyznała.

Aktorka jest pytana na Instagramie co jakiś czas, czy udaje jej się sukcesywnie zrzucać kilogramy. Tak było też i tym razem.

Ile kilogramów zostało do celu? Walczę razem z tobą - napisała na InstaStories jedna z fanek aktorki.

Zborowska odpowiedziała i opublikowała kolaż zdjęć. Pierwsza fotografia została zrobiona na początku lutego, druga pod koniec. Widać na niej, że aktorka chudnie, a spodnie sprzed ciąży się dopinają. Zborowska nie zdradziła, ile waży. Podała jednak, że obwód w okolicach bioder znacznie się zmniejszył.

Nie wiem, bo nie wżyłam się ze trzy tygodnie, ale w biodrach jest o cztery centymetry mniej. Zero diety, tylko sport i mniej żarcia - dodała.

Zofia Zborowska Fot. zborowskazofia/Instagram

Warto przypomnieć, że po ciąży każda z kobiet powraca do formy w innym czasie, we własnym tempie. Nie należy forsować ciała i za wszelką cenę dążyć do szybkiego obniżenia wagi. Warto jednak postawić na zdrową, zbilansowaną dietę i uprawiać aktywność fizyczną.

