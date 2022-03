Maria Prażuch-Prokop nagrywa męża, my patrzymy na ich kuchnię. Jasno i nowocześnie

Więcej informacji na temat mieszkań gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Maria Maria Prażuch-Prokop chętnie dodaje posty w mediach społecznościowych oraz dzieli się z obserwatorami tajnikami jogi i zasadami prawidłowego oddychania. Tym razem żona Marcina Prokopa wrzuciła relację w formie nagrania, na którym widać, jak ich pies (chart angielski) próbuje wyrwać chrupka dziennikarzowi. Oprócz zabawnej sytuacji wzrok przyciąga nowoczesna kuchnia pary. Widać, że skandynawski minimalizm nie jest im obcy.

Maria Prażuch-Prokop pokazała kuchnię. Klasa!

Żona Marcina Prokopa, mimo że często wrzuca do mediów społecznościowych zdjęcia z wakacji czy wyjazdów dla joginów, stara się jednak chronić prywatność i nie udostępnia bardzo intymnych kadrów. Na próżno szukać u niej zdjęć ze znanym mężem czy dziećmi. Skupia się głównie na tworzeniu contentu na temat życiowego balansu oraz dzieli się z użytkowniczkami technikami medytacji i prawidłowego oddechu. Tym razem postanowiła zrobić wyjątek i dodała na InstaStories ciekawe wideo. Na nagraniu można zaobserwować Marcina Prokopa, który pracuje przed laptopem i trzyma w ustach serowego chipsa, którego próbuje mu wyrwać pies rasy Whippet.

Dla poprawy humoru - co ten pies nie zrobi dla chrupka serowego...

Marcin Prokop, Maria Pożuch-Prokop Maria Pożuch-Prokop / Instagram screen

Uwagę na wideo zwraca także bardzo efektowne tło. Dziennikarz pozuje na tle białej i nowoczesnej kuchni. Widać, że para ma słabość do minimalizmu w stylu skandynawskim. Trzeba przyznać, że chart angielski oraz prezenter idealnie wpisują się w kuchenną przestrzeń. Więcej zdjęć kuchni znajdziesz w naszej galerii.

