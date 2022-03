Krzysztof Ibisz pokazał mamę. Justyna Żyła: Wiecznie młody wygląd masz po niej

Więcej informacji na temat aktualnych wydarzeń ze świata znajdziesz pod adresem Gazeta.pl.

Krzysztof Ibisz to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych i najbardziej lubianych polskich prezenterów. Dzięki profesjonalnemu podejściu oraz dbaniu o nienaganną aparycję może pochwalić się wieloletnią karierą m.in. w roli prowadzącego "Taniec z gwiazdami" i wielu innych programów czy teleturniejów. Na koncie ma również występy w filmach, kilkanaście ról teatralnych oraz dubbingowych.

Prezenter nie ma również powodów do narzekania w życiu prywatnym. Rok temu po raz trzeci stanął na ślubnym kobiercu, cementując uczucie, które połączyło go ze znaną z występów w "Top Model" Justyną Kudzbalską. Najważniejszą kobietą w jego życiu pozostaje jednak mama, Mirosława Ibisz, którą pokazał na Instagramie.

Nowe zdjęcie z wycieczki Krzysztofa Ibisza z ukochaną mamą

Krzysztof Ibisz wielokrotnie wypowiadał się na temat wyjątkowej więzi, jaka łączy go z mamą. Kolejne potwierdzenie jego słów znaleźć można w mediach społecznościowych, gdzie opublikował nowe zdjęcie z mamą wraz z opisem:

Podróż z mamą jest wielowymiarowa. Wspaniały czas tylko dla nas. Jedziemy do mojego ukochanego Wrocławia, patrzymy w słońce i wspominamy dobre czasy, tylko te najlepsze chwile. Sentymentalna podróż. Taki pasażer na pokładzie, to znakomity życiowy przewodnik.

Uroczą rodzinną fotografię skomentowali fani, pozdrawiając i doszukując się podobieństwa Krzysztofa do mamy:

Widać, po kim takie geny. Mama kwitnąca.

To już teraz wiadomo, po kim Krzysztof Ibisz ma taki piękny uśmiech i wspaniałą energię.

Pewnie mama jest z pana bardzo dumna.

Wśród nich znalazł się także komentarz Justyny Żyły, z którą Krzysztof Ibisz poznał się na planie "Tańca z gwiazdami" w 2019 roku. Była żona skoczka napisała:

Mam cię! Wiecznie młody wygląd masz po mamie.

Zgadzacie się?

