Do spotkania Andrzeja Dudy i Kamali Harris doszło 10 marca w Warszawie. Wiceprezydentka USA przyleciała do Polski, by porozmawiać o sojuszu łączącym nasz kraj i Stany Zjednoczone, zwłaszcza w obliczu rosyjskiej agresji w Ukrainie. Mimo że temat poważny, to jednak Duda i Harris znaleźli chwilę na żarty.

Andrzej Duda powiedział jedno zdanie po angielsku. Wystarczyło, żeby rozbawić Kamala Harris

Andrzej Duda i Kamala Harris podczas wspólnej konferencji prasowej zapewniali, że Polskę i USA łączy solidna przyjaźń. Prezydent przemawiał po polsku.

To jest właśnie prawdziwa przyjaźń. Jak powiedziała dzisiaj wiceprezydentka USA... - zaczął polityk.

W tym momencie zapadła krótka cisza, która wskazywała, że Andrzej Duda nad czymś się zastanawia. Po chwili przemówił po angielsku.

Friend in need, is a friend indeed (ang. prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie) - powiedział, cytując tym samym polityczkę.

Nie wiadomo, co Kamala Harris usłyszała w słuchawce, ale po słowach Dudy wybucha szczerym śmiechem. Andrzej Duda wyglądała na równie zadowolonego. Fragment rozmowy szybko zaczął wiralować w sieci. Niektórzy internauci snują teorię, że przyczyną takiego radosnego zachowania polityczki było przejęzyczenie polskiego prezydenta. Według nich prezydent nie powiedział "indeed", ale "dick" (ang. wulgarne określenie penisa).

