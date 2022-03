Więcej o związkowych doniesieniach gwiazdorskich par przeczytasz na Gazeta.pl.

REKLAMA

Choć Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski konsekwentnie powtarzają, że rozstanie nie przeszkadza im w graniu wspólnych scen w "M jak miłość", innego zdania jest informator "Super Expressu". Niezręcznie? Mało powiedziane!

Zobacz wideo Mikołaj Roznerski rozstał się z Kalską. Co dalej z ich wątkiem w „M jak miłość"?

Konferencja TVN7. Socha zachwyciła, ale to inna aktorka zaszalała ze stylizacją

Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski dalej będą grać w "M jak miłość'?

Niefortunnie złożyło się, że Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski rozstali się, kiedy na planie "M jak miłość" grani przez nich bohaterowie są sobie coraz bliżsi po kryzysie. Para dała sobie drugą szansę, a kolejne odcinki pokazują, że pocałunków i scen łóżkowych będzie coraz więcej. Aktorzy starają się, jak mogą, ale trudno nie odnieść wrażenie - i wcale się nie dziwimy - że nie jest im to na rękę. Informator "Super Expressu" wyjaśnia:

W przerwie między zdjęciami nie rozmawiają ze sobą, unikają wspólnego spędzania czasu, co widać na zdjęciach zamieszczanych na profilach społecznościowych. Mają wspólne dni zdjęciowe, ale poza ujęciami, gdy gasną kamery, unikają się jak ognia.

I nic nie wskazuje, by wkrótce coś się zmieniło.

Grani przez nich bohaterowie dopiero co wrócili do siebie, widzowie długo czekali na ten moment, bo jest to jedna z ich ulubionych par. Nie ma mowy, żeby coś się u nich zmieniło na gorsze.

Wspólna praca przy "M jak miłość" to jedno. Już za dwa dni rusza kolejny projekt z udziałem pary - w trasę po Polsce wyjedzie sztuka "Boeing, Boeing", w której będą grać przynajmniej do listopada. Współczujemy!

Adriana Kalska złożyła życzenia na Dzień Mężczyzn. Wbiła szpilę Roznerskiemu?

Zobacz też: Adriana Kalska została zapytana o rozstanie z Mikołajem Roznerskim. Jej reakcja? Konkretna

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie w tych miejscach:

Wszystkie wiadomości na temat wojny w Ukrainie

Jak pomóc Ukrainie - pomoc prawna

Jak pomóc Ukrainie - pomoc rzeczowa i finansowa

Pomoc dla Przyjaciół z Ukrainy