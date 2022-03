Bądź na bieżąco. Więcej o życiu prywatnym gwiazd przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Jarosław Bieniuk i Martyna Gliwińska wywołali niemałą sensację, kiedy zaczęli się spotykać. Ich związek należał do dość burzliwych. Para rozchodziła się i schodziła, definitywnie kończąc relację w 2018 roku. Kilka miesięcy później celebrytka poinformowała media, że spodziewa się dziecka, a jego ojcem jest jej były partner.

Martyna Gliwińska publikuje zdjęcia Kazika z okazji drugich urodzin

Celebryci wspólnie wychowują syna, lecz na co dzień Kazik mieszka z mamą. Martyna pozostała singielką i skupia się na wychowaniu dziecka. Bieniuk związał się z modelką Zuzanną Pactwą. W przeciwieństwie do piłkarza, u którego na próżno szukać zdjęć syna, celebrytka często chwali się jego zdjęciami w mediach społecznościowych. Nie ma co ukrywać, Kazik jest uroczym chłopcem. 10 marca obchodził drugie urodziny. Z tej okazji dumna mama opublikowała jego zdjęcia ubranego w elegancką koszulę oraz kamizelkę. Solenizant został uchwycony przez celebrytkę w momencie zdmuchiwania świeczek na torcie.

Wszystkiego najsłodszego, mój synku. Jesteś najlepszym, co mogło mi się przytrafić.

Trzeba przyznać, że Kazik rośnie jak na drożdżach. W galerii znajdziecie więcej zdjęć chłopca.

