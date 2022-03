Więcej na temat brytyjskiej rodziny królewskiej przeczytacie na stronie Gazeta.pl.

REKLAMA

26 lutego książę Harry i Meghan Markle pojawili się na gali NAACP Image Awards. Arystokrata odbierał Nagrodę Prezydenta za szczególne osiągnięcia i zasłużoną służbę polityczną. Para w ostatnim czasie pomagała kobietom w Teksasie oraz promowała szczepionki. Podczas gali książę zwrócił uwagę na wydarzenia rozgrywające się w Ukrainie i apelował o pomoc. Jak się okazuje, gdy przemawiała jego żona, książę czuł skrępowanie. Wykonał dokładnie ten sam gest, który robiła jego matka, gdy znalazła się w niekomfortowej sytuacji.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Hity pielęgnacyjne członków rodziny królewskiej. Meghan Markle nie rozstaje się z tym produktem. Sekretem księżnej Kate jest jad pszczół

Zobacz wideo Książę Harry i Meghan Markle. Odejście z rodziny królewskiej miało swoje konsekwencje

Książę Harry czuł skrępowanie podczas występu Meghan Markle

Każde publiczne wystąpienie księcia Harry'ego i Meghan Markle jest szeroko komentowane w mediach. Nie inaczej było tym razem, gdy para zaszczyciła swoją obecnością na gali NAACP Image Awards. Małżeństwo poruszyło ważny temat, jakim jest pomoc humanitarna i mimo że ze sceny szeroko się uśmiechało, to wszystko wskazuje na to, że były to tylko pozory.

Książę Harry, Meghan Markle screen YT @Access

Ekspertka od mowy ciała dr Lillian Glass oceniła zachowanie księcia. Jak sama zdradziła, wnuk królowej sprawiał wrażenie, jakby czuł się bardzo niekomfortowo, podczas gdy jego żona była w swoim żywiole. Jak zauważyła, książę podobnie jak jego matka, księżna Diana, w sytuacji niekomfortowej ucieka wzrokiem i kołysze się do przód i w tył. Takich problemów nie ma jego żona, która czuje się rewelacyjnie, będąc w centrum uwagi.

Harry wyglądał jak ryba wyjęta z wody. Nie wiedział, co robić, ani jak się zachować, gdy patrzył na nagrodę i badał ją, a potem kołysał się w przód i w tył i odsuwał od Meghan. Z drugiej strony Meghan jest w swoim żywiole, patrząc prosto w kamerę i mówiąc elokwentnie - powiedziała w rozmowie z New Idea Lillian Glass.

Dr Lillian Glass zauważyła również, że Meghan Markle za wszelką cenę stara się upodobnić do teściowej. Podczas gali miała na sobie asymetryczną sukienkę ombre od Christophera Johna Rogersa. Fani aktorki dopatrzyli się także na jej ręce pamiątki po księżnej Dianie - pięknej bransoletki. Jej stylizacja do złudzenia przypomina zestaw księżnej, w którym pojawiła się w Sydney w 1996 roku.

Książę Harry czuł skrępowanie podczas występu Meghan Markle Fot. Screen/ New Idea

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc