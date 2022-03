Więcej ciekawych newsów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Sylwia Bomba zdobyła popularność dzięki udziałowi w programie "Gogglebox. Przed telewizorem". Od tego czasu pozostaje w kontakcie z fanami na Instagramie. To właśnie tam pokazała ostatnio zdjęcia z młodości, a w jednym z wywiadów zdobyła się na szczere wyznanie.

Okazuje się, że Sylwia Bomba w dzieciństwie otrzymywała od rówieśników nieprzyjemne komentarze dotyczące jej figury. Przez ostatnie lata udało jej się jednak schudnąć i nie przypomina już siebie sprzed lat. Wiele fanów zastanawiało się, jaki jest sekret świetnej formy gwiazdy "Gogglebox".

Sylwia Bomba ma sposób na płaski brzuch. Wystarczy jeden przyrząd

Sylwia Bomba postanowiła uchylić rąbka tajemnicy i wyznała, że poddała się pewnemu prostemu zabiegowi.

Mam dla was coś, czego dawno nie było i bardzo dużo było o to zapytań. Jak się mnie pytacie, jaki jeden zabieg wykonuje na brzuchol, to tak naprawdę wykonuje tylko ten zabieg - mówiła Bomba, wyciągając tajemniczy przyrząd.

Okazuje się, że sekretem płaskiego brzucha Sylwii Bomby jest masaż rollerem. Gwiazda wykonuje go systematycznie i twierdzi, że wystarczy 10 minut na każdą partię.

Robię to bardzo systematycznie i bardzo długo. Uwielbiam to i jestem od tego bardzo uzależniona. Wystarczy 10 minut na jedną partię. Ja najbardziej lubię rolować brzuch, bo najbardziej lubię widzieć na nim efekty.

