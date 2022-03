Więcej informacji na temat seriali znajdziecie na stronie Gazeta.pl

"Rancza" nie ma w TVP już od siedmiu lat, jednak wszystkie serie są dostępne na Netfliksie, co na nowo wzbudziło zainteresowanie fanów. W serialu zadebiutowało wielu młodych aktorów. Jedną z takich osób była Marta Mazurek. Podczas gry na planie "Rancza" zaczęła zyskiwać popularność. Teraz jej kariera nabrała tempa. Jak zmieniła się aktorka?

Zobacz wideo "Ranczo" - bajka, którą pokochali polscy widzowie

"Ranczo". Jak teraz wygląda serialowa córka Wargaczów? Mocno się zmieniła. Gra w nowym serialu TVN

Marta Mazurek w "Ranczu" wcieliła się w Julię Wargaczównę, nastoletnią córkę Wargaczów. Byli oni sąsiadami Solejuków. Obie rodziny pałały do siebie nienawiścią. To właśnie w niej zakochał się jeden z synów zwaśnionych sąsiadów - Szymon, a para planowała ze sobą uciec niczym Romeo i Julia, a nawet wziąć ślub w tajemnicy przed rodzicami. Tę historię widzowie zapamiętali na długo. Od momentu tej roli dużo się zmieniło.

Aktorka ma teraz 32 lata, a od czasu "Rancza" grała w wielu produkcjach. Przez trzy lata grała w serialu TVP "Wojenne dziewczyny", dzięki czemu zyskała większą popularność. Wcieliła się tam w rolę Irki. Zagrała syrenę w "Córkach Dancingu". Pojawiła się także w wielu epizodach i rolach drugoplanowych. Teraz Martę Mazurek można oglądać w serialu TVN "Bunt". To nowa produkcja, w której główną rolę gra Jan Wieczorkowski. Poruszany jest tam temat trudnej młodzieży. Mazurek wciela się w Kaśkę, właścicielkę baru. Aktorka wspomniała w mediach społecznościowych, że jest to stanowcza, ale i wielowymiarowa postać.

Będziemy wraz z Janem Wieczorkowskim tworzyć światy i klimaty w bieszczadzkich lasach no i knajpach, gdyż Kaśka polewa piwo w swojej knajpie, w której rządzi! A jak! Serial jest o ośrodku wychowawczym - a młodzi aktorzy, którzy grają wychowanków mają taką moc i energię, że rozwalają ekran! - napisała aktorka.

Marta Mazurek wciąż stawia na naturalność, a na jej Instagramie dużo jest zdjęć wykonanych na łonie natury, bez makijażu. Więcej zdjęć aktorki znajdziecie w naszej galerii.

