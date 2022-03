Więcej ze świata gwiazd znajdziecie na stronie Gazeta.pl

Kazimiera Szczuka jest polską dziennikarką, krytyczką literacką i nauczycielką akademicką. Jej publikacje przez lata ukazywały się w takich tytułach jak: "Gazeta Wyborcza", "Res Publica Nowa", czy też "Zadra". W telewizji zadebiutowała w magazynie o książkach, by później stać się jedną z prowadzących program "Pegaz". Z TVP została jednak wyrzucona po tym, jak w jednej z rozmów z Manuelą Gretkowską użyła niecenzuralnych słów. Popularność wśród widowni telewizyjnej przyniósł jej teleturniej "Najsłabsze ogniwo". Sposób prowadzenia programu wzbudzał wiele kontrowersji. Szczuka nie szczędziła uczestnikom przykrych i złośliwych uwag, a także bezlitośnie szydziła z nich na wizji. Później zajmowała się jeszcze tematyką literatury w programie "Wydanie II poprawione", ale ostatecznie zniknęła ze świata mediów. Ostatnio Kazimiera Szczuka pojawiła się na premierze nowej książki Jagi Hupało.

Kazimiera Szczuka nie tęskni za pracą w telewizji

Kazimiera Szczuka zniknęła z mediów, ale zdarzało jej się pojawiać publicznie i zabierać głos w bieżących sprawach społecznych. Kobieta dała się poznać jako działaczka feministyczna. W wywiadach jednak Szczuka podkreślała, że nie jest uzależniona od medialnej kariery i naprawdę nie musi być gwiazdą. Nie tęskni także za pracą w telewizji. Obecnie Szczuka skupiła się przede wszystkim na pracy krytyczki literackiej i publicystki. Działa także jako aktywistka społeczna. Wspiera chociażby Strajk Kobiet.

Na premierze książki "Lady Baba Jaga. Opowieść o Jadze Hupało" Kazimiera Szczuka pojawiła się w dość niezobowiązującej stylizacji. Dziennikarka postawiła na grafitowy cardigan oraz jeansy, a na głowie miała czapkę. Podczas spotkania Szczuka brała też udział w panelu dyskusyjnym i często zabierała głos. Podczas premiery obecni byli także m.in. Joanna Moro i Olgierd Łukaszewicz.

