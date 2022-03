Więcej ze świata gwiazd znajdziecie na stronie Gazeta.pl

Życie miłosne Elona Muska rozwija się równie szybko jak jego firmy, a teraz wyszły na jaw nowe fakty. Od jakiegoś czasu był w związku z piosenkarką Grimes, z którą ma syna i z którą rozstał się pod koniec ubiegłego roku. Niedawno informowaliśmy, że właściciel Tesli ma już nową ukochaną, młodą aktorkę Natashę Bassett. Tymczasem właśnie się okazało, że ma drugie (czyli w sumie ósme) dziecko... ze swoją byłą/aktualną partnerką - Grimes. Nadążacie?

Elon Musk i Grimes mają drugie wspólne dziecko

To, że miliarder ma kolejne dziecko z Grimes, z którą rzekomo się rozstał, wyszło na jaw przez przypadek. Córka pary przyszła na świat w grudniu. Piosenkarka wygadała się podczas ostatniego wywiadu. Kanadyjska gwiazda rozmawiała z dziennikarzem "Vanity Fair" w swoim domu, kiedy rozległ się płacz niemowlęcia. Wówczas Grimes wyjawiła prawdę, że pod koniec ubiegłego roku na świecie pojawiła się druga pociecha jej i Muska, urodzona przez surogatkę. Zdradziła też imię córki, które jest równie dziwaczne, co nadane ich pierwszemu dziecku (syn pary ma na imię X Æ A-12, w skrócie: X). Dziewczynka została nazwana Exa Dark Sideræl Musk, w skrócie: Y.

W międzyczasie jednak, kiedy dziecko było w drodze (i nikt nie miał o tym pojęcia), media obiegła informacja, że para się rozstała. Teraz Grimes wyznała, że jej relacja z Elonem Muskiem jest dość ekscentryczna.

Teoretycznie nazwałabym go moim chłopakiem, ale jesteśmy bardzo płynni. Mieszkamy w oddzielnych domach. Jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi. Cały czas się widujemy. Po prostu funkcjonujemy na własnych zasadach i nie oczekuję, że inni to zrozumieją. Nigdy nie było między nami lepiej. Po prostu potrzebujemy wolności - powiedziała w rozmowie z "Vanity Fair".

Tymczasem Elon Musk spotyka się z Natashą Basset, z którą, według doniesień, miał być w monogamicznym związku. Jak jest? To wiedzą chyba tylko sami zainteresowani. Zobacz też: Tak mieszka Elon Musk. Posiadłość najbogatszego człowieka na świecie robi wrażenie, ale to Jeff Bezos ma własną stację benzynową

