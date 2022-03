Więcej ciekawostek ze świata gwiazd znajdziecie na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke są zaręczeni. Tancerz oświadczył się ukochanej na wspólnym wyjeździe we Włoszech, gdzie spędzali romantyczne chwile. Oboje pochwalili się szczęśliwą nowiną na Instagramie, a w komentarzach posypały się gratulacje.

Jedni pobrali się w Grecji, inni we Włoszech. Warszawskie śluby też robiły wrażenie

Zwycięzcy "Tańca z Gwiazdami" zaręczeni

Żudziewicz i Jeschke to utalentowani i nagradzani tancerze. Oboje reprezentują najwyższą klasę taneczną "S" w tańcach standardowych i latynoamerykańskich. Są również w tym samym wieku. W "Tańcu z Gwiazdami" trenowali swoich podopiecznych również z sukcesami. Hanna Żudziewicz zwyciężyła "Taniec z Gwiazdami" dwukrotnie - u boku aktorów Roberta Wabicha i Piotra Mroza. Natomiast Jacek Jeschke do zwycięstwa doprowadził aktorkę Annę Karczmarczyk.

Tancerze znają się od dawna. Są także parą zawodowo - są partnerami w tańcu na turniejach od 11 lat. Z czasem ich znajomość przerodziła się w coś więcej. Teraz Jacek Jeschke oświadczył się ukochanej i to w prawdziwie romantycznej scenerii.

Odnalazłam swoją miłość w Portofino - napisała Hanna Żudziewicz na Instagramie.

Zakochani zapozowali razem do zdjęć na tle pięknej zatoki, prezentując pierścionek na palcu tancerki. Świeżo upieczony narzeczony nie zapomniał także o bukiecie kwiatów. Wręczył wybrance czerwone róże. W komentarzach posypały się gratulacje, również od znajomych z show-biznesu i partnerów z parkietu. Oliwia Bieniuk, która wystąpiła w ostatniej edycji "Tańca z Gwiazdami" nie umiała pohamować emocji.

Aaa... zaje***cie. Zaprosicie mnie na ślub, okej? - zapytała.

Hanna Żudziewicz odpowiedziała dyplomatycznie, dodając taktyczne serduszko, natomiast jej ukochany poszedł o krok dalej i pół-żartem zaproponował "koleżance z programu" zaszczytną rolę.

Będziesz moim świadkiem! - odpisał.

Zostawił ciężarną żonę i wypłynął do pracy. Wiadomo, co zajmowało mu wtedy głowę

Z pewnością ślub tej pary będzie głośnym wydarzeniem. Tancerze, odkąd pojawili się w TVN-ie, mają wśród znajomych wiele znanych nazwisk. Czekamy na więcej wieści.

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina.