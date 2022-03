Więcej o prywatnych relacjach gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl.

Ostatnie tygodnie były ciężkie dla Joanny Opozdy. Aktorka nie znosiła dobrze ciąży i bardzo przeżywała medialną aferę związaną z jej ojcem. W dodatku na jaw wyszła niewierność jej męża, co doprowadziło do tego, że para się rozstała. Antoni Królikowski wyprowadził się z mieszkania Joanny, w którym od jakiegoś czasu mieszkali razem. Trudne chwile osładza kobiecie czas spędzony z małym synkiem. Opozda postanowiła także podziękować swoim obserwatorom na Instagramie za wsparcie okazane w ostatnich dniach. Uchyliła także rąbka tajemnicy i pokazała swoje mieszkanie.

Zobacz wideo Joanna Opozda o Małgorzacie Ostrowskiej-Królikowskiej: Nie wiem jeszcze, jaką jest teściową

Tak mieszka Joanna Opozda

Młoda mama udostępniła dwa nagrania na swoim InstaStories. Widzimy na nim wózek, w którym zapewne śpi synek aktorki. Vincenta nie odstępuje na krok piesek rasy pomeranian. Z podpisu wynika, że psiak jest wręcz zakochany w maleństwie.

Mieszkanie Joanny Opozdy Fot. Screen Instagram.com/asiaopozda

Na filmikach możemy też dostrzec, jak wygląda mieszkanie, w którym Joanna Opozda mieszka teraz sama z dzieckiem. Mieszkanie znajduje się na jednym z nowoczesnych warszawskich osiedli i jest prezentem od ojca Opozdy. Lokum jest utrzymane w jasnych kolorach i charakteryzuje się otwartą przestrzenią. Salon łączy się z aneksem kuchennym. Obok okazałej sofy w salonie możemy dostrzec przewijak małego Vincenta.

Do zamieszczonych nagrań Joanna dołączyła w tle dwie piosenki: "Good morning" Kanye Westa i "I love you so" The Walters. Mieszkanie sprawia wrażenie bardzo przytulnego i komfortowego i zapewne Joanna Opozda spędza w nim miło czas, pomimo przykrości, które ją spotykały w ostatnim czasie.

