Więcej informacji ze świata show-biznesu znajdziecie na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Zobacz wideo Selma Blair: "Mówili mi, żebym szykowała się na śmierć". Aktorka pokazuje życie z chorobą [ZWIASTUN]

Selma Blair to znana amerykańska aktorka. Wystąpiła w wielu popularnych filmach, m.in. "Szkole uwodzenia", "Legalnej blondynce", "Ostrożnie z dziewczynami" czy "Tam, gdzie ty". W 2018 roku gwiazda ogłosiła, że cierpi na stwardnienie rozsiane. Selma Blair nie poddaje się i dzielnie walczy z o swoje zdrowie. Mimo nieuleczalnej choroby, aktorka stara się żyć normalnie. Los jej nie jednak nie oszczędza. Gwiazda przeżyła ostatnio traumatyczne chwile.

Gwiazdy z ukraińskimi korzeniami. Niektóre nazwiska mogą być zaskoczeniem

Selma Blair przeżyła koszmar. Były partner znęcał się nad nią

Selma Blair przez siedem lat była w związku z Ronaldem Carlsonem. Pod koniec lutego aktorka wystąpiła o zakaz zbliżania. Okazało się, że mężczyzna znęcał się nad nią fizycznie i psychicznie. Magazyn "People" dotarł do dokumentów sądowych, z których wynika, że Carlson dopuścił się przemocy wobec aktorki. Były partner przyjechał do Blair, aby zwrócić telewizor i klucze. Gwiazda poinformowała go, że czuje się źle. W odpowiedzi Carlson miał skierować w stronę aktorki obelżywe słowa.

Jesteś bezużyteczna, jesteś kaleką. Nie zasługuje na to, mogę mieć kogoś lepszego niż ty - powiedział.

Rusin wsłuchała się w apel Agaty Dudy. Ale się wściekła! Skrytykowała ją? Mało powiedziane

Następnie były partner aktorki miał ją zaatakować. Mężczyzna ponoć zaczął dusić Selmę Blair. Gwiazda próbowała się bronić, jednak nie miała tyle siły, aby zmierzyć się z Carlsonem. Postanowiła więc zawołać na pomoc pracownicę, która zajmowała się jej domem. Oprawca zasłonił jednak usta aktorki dłonią, w efekcie czego straciła przytomność. Były partner Blair miał też uderzyć ją w głowę, co spowodowało krwotok z nosa. W wyniku tragicznych wydarzeń gwiazda trafiła do szpitala. Skontaktowała się też z policją, aby złożyć zawiadomienie przeciw Carlsonowi. Mężczyzna niemal natychmiast został aresztowany pod zarzutami przemocy domowej. Aktorka skierowała sprawę do sądu, który wydał tymczasowy zakaz zbliżania się.

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc