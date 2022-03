Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl

W ostatnim czasie bardzo dużo mówi się o Antonim Królikowskim. Aktor niedawno doczekał się syna Vincenta, ale także rozstał się z jego mamą. Ponoć powodem małżeńskich problemów była niewierność Antka. Rozstanie gwiazdorskiej pary wywołało mnóstwo kontrowersji i krytyki ze strony internautów. Wiemy też, że w trakcie ciąży Joanna Opozda nie mogła zbytnio liczyć na pomoc swojego małżonka. Królikowski zdecydował się bowiem na udział w programie "Przez Atlantyk", co wiązało się z ponad dwutygodniowym, niebezpiecznym rejsie po Oceanie Atlantyckim. Właśnie okazało się, jak aktor spędzał czas na niewielkim jachcie żaglowym pośrodku oceanu.

Zobacz wideo Antek Królikowski w konflikcie ze swoim teściem

Antek Królikowski zaczytany w powieści Aleksandra Dumasa

W rejs przez Atlantyk Antoni Królikowski wypłynął wraz z innymi uczestnikami programu: raperem i politykiem Liroyem, piosenkarką Natalią Przybysz, aktorką Mają Hirsh, modelką Renatą Kaczoruk i pisarzem Zygmuntem Miłoszewskim. Celebrytom towarzyszyło także dwóch kapitanów i ekipa realizacyjna. Członkowie wyprawy mieli rozdzielone zadania i obowiązki, które musieli wykonywać jak gotowanie, czy też pełnienie wachty na jachcie. Czas spędzali jednak także na długich rozmowach, a Królikowski postanowił też oddać się lekturze.

Antoni Królikowski Fot. Screen Instagram.com

Jak się okazuje, Antek sięgnął po klasykę. "Hrabia Monte Christo" to prawdziwa perełka, uważana za jedną z najwybitniejszych pozycji w bogatym dorobku Aleksandra Dumasa. Książka opowiada historię marynarza, który został nieświadomie uwikłany w spisek polityczny. Powieść doczekała się już 13. ekranizacji filmowych i serialowych. Być może młody tata także chciałby wcielić się w rolę hrabiego Monte Christo?

Antek Królikowski zostawił nie tylko żonę, ale też psa

