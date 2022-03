Więcej aktualnych informacji przeczytasz na stronie Gazeta.pl.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet przyjaciel Dody opublikował na Instagramie wspólne zdjęcie z artystką, na którym możemy zobaczyć ją w innym wydaniu. Tym razem gwiazda zdecydowała się na nową fryzurę.

Fani komentują kolejną metamorfozę Dody: Wyglądasz jak Rihanna

Na początku tego roku w sieci pojawiło się zdjęcie Dody, na którym miała krótkie włosy. Fani artystki myśleli, że gwiazda zdecydowała się na radykalną zmianę w swoim wyglądzie. Szybko jednak okazało się, że była to peruka, a wokalistka wróciła do dawnej fryzury.

Kobieta jednak zmienną jest i Rabczewska postawiła na kolejny eksperyment wizerunkowy. Tym razem wybrała zupełnie inny kolor włosów. Klasyczny blond, który od zawsze jest z nią kojarzony zastąpiła ognistym odcieniem.

Fani Dody nie przeszli obojętnie obok jej ostatniej metamorfozy. Internauci napisali, że artystka wygląda wspaniale, a niektórzy porównali ją nawet do barbadoskiej piosenkarki Rihanny, która niejednokrotnie miała na sobie peruki w tym samym kolorze.

W pierwszej chwili myślałem, że to figury woskowe.

Fantastyczna dwójka nie z tej ziemi. Pięknie!

Wyglądasz jak Rihanna - czytamy w komentarzach pod postem.

Trudno nie zgodzić się z powyższymi słowami. Rzeczywiście w nowym wydaniu gwiazda prezentuje się rewelacyjnie.

