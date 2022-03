Więcej informacji ze świata polskiego show-biznesu znajdziecie na stronie Gazeta.pl.

Zobacz wideo Zofia Klepacka i Kinga Rusin spotkały się przed lokalem wyborczym. Doszło do awantury

Jakiś czas temu Kinga Rusin przeprowadziła się do Kostaryki. Dziennikarka na bieżąco komentuje jednak sytuację w Polsce i na świecie. Ostatnio jej oczy, podobnie jak większości ludzi na świecie, skierowane są w kierunku Ukrainy. Była prowadząca "Dzień dobry TVN" postanowiła udostępnić w mediach społecznościowych post Fundacji Dziewuchy Dziewuchom. Wpis jest obszerną krytyką apelu Agaty Kornhauser-Dudy z okazji Dnia Kobiet.

Kinga Rusin krytykuje Agatę Kornhauser-Dudę. "Koszmarnie nieempatyczny i bezmyślny apel prezydentowej"

Kinga Rusin aktywnie udziela się w mediach społecznościowych. Ostatnio publikuje głównie posty dotyczące wojny w Ukrainie. Pomimo pobytu za granicą, stara się angażować w pomoc ukraińskim obywatelom. Niedawno udostępniła też post Fundacji Dziewuchy Dziewuchom, w którym mocno skrytykowany został ostatni apel Agaty Kornhauser-Dudy.

Bardzo trafne spostrzeżenia na stronie Dziewuchy Dziewuchom. Polecam lekturę. Szczególnie pierwszej damie RP. Niestety, nie ma konta na Instagramie, więc nie mogę podlinkować... PS. Konto na Instagramie ma za to pierwsza dama Ukrainy, Olena Zelenska. I to jest konto, które trzeba śledzić - skomentowała wpis była prowadząca "Dzień dobry TVN".

Kinga Rusin nie zakończyła krytyki jednak na tym. Dziennikarka skomentowała także ostatni wpis Mai Ostaszewskiej. Aktorka była gościem w programie "Fakty po Faktach", gdzie wypowiedziała się na temat kryzysu uchodźczego. Aktorka zwróciła uwagę na fakt, że większość pomocy dla uciekających przed wojną Ukraińców płynie od "zwykłych" obywateli, a nie polskiego rządu. Kinga Rusin w pełni zgodziła się z tymi słowami, przy okazji wbiła szpilę prezydentowej.

Dobrze, Maja, że o tym głośno mówisz! To podpinanie się rządu pod pomoc zwykłych ludzi i NGO-sów, którym wsparcia pisowski rząd odmówił już kilka lat temu, jest haniebne! [...] I jeszcze do tego ten straszny, tak koszmarnie nieempatyczny i bezmyślny wczorajszy apel prezydentowej do rosyjskich kobiet. Wisienka na torcie. Dobrze, że są u nas bezinteresowni, zaprawieni w bojach działacze społeczni i dobrze, że są zaangażowane osoby publiczne takie jak ty! No i ten pomocowy zryw naszego społeczeństwa, te oddolne inicjatywy, zapał, dobroć - to jest coś niesamowitego! - skomentowała post dziennikarka.

Myślicie, że Agatę Kornhauser-Dudę zabolała krytyka Kingi Rusin?

