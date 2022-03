Więcej informacji na temat aktualnych wydarzeń ze świata znajdziesz pod adresem Gazeta.pl

Zaślubiny księcia Karola z Dianą Spencer w 1981 roku były wydarzeniem, które obserwowało miliony osób na całym świecie. Choć niezwykła ceremonia miała miejsce cztery dekady temu, przeszła do historii nie tylko ze względu na wyjątkową oprawę, ale także suknię ślubną, w jakiej wystąpiła księżna Diana.

Druhna Diany i Karola przerywa milczenie. Opowiedziała o ślubie sprzed 41 lat

Kreacja została zaprojektowana przez walijskich projektantów, Davida i Elizabeth Emanuelów, i zachwycała falbanami i wykończeniem z koronki. Jak się okazało - miała jednak potężny mankament, który wyszedł na jaw dopiero w dniu ślubu.

Suknia ślubna księżnej Diany miała potężną wadę. Wszystko wyszło na jaw tuż przed ceremonią

Kreacja stała się spełnieniem marzeń przyszłych panien młodych, jednak nikt nie wiedział, w jakie przerażenie wpadli projektanci odpowiedzialni za przygotowanie sukni, gdy ujrzeli ją tuż przed samą ceremonią. Jak się okazało, wysokiej klasy jedwab, z którego została uszyta, okrutnie pogniótł się podczas przejazdu księżnej Diany powozem do kościoła. "The Mirror" przytacza słowa projektantki:

Wiedzieliśmy, że trochę się pogniecie, ale kiedy zobaczyłam, jak księżna Diana przybyła do katedry i ujrzałam zagniecenia, zrobiło mi się słabo. Byłam naprawdę przerażona, ponieważ suknia była mocno pognieciona. O wiele bardziej niż się spodziewaliśmy.

Niestety było za późno na jakiekolwiek poprawki, zagniecenia więc pozostały. Pomimo początkowych chwil grozy suknia w pełni sprostała oczekiwaniom zarówno księżnej, która osobiście zadzwoniła z podziękowaniami, jak również Karolowi i reszcie rodziny królewskiej.

