Phil Collins uchodzi za legendę. Artysta jest twórcą wielu przebojów i mimo podeszłego wieku nie przestaje koncertować. Muzyk z początkiem marca wyruszył w trasę koncertową z zespołem Genesis i najprawdopodobniej nie zaplanuje już kolejnej. 7 marca wystąpił podczas koncertu w Berlinie. Na scenę wszedł opierając się o laskę i cały koncert spędził na obrotowym krześle. Wokalista dał z siebie wszystko i został nagrodzony owacjami na stojąco, jednak nie milkną głosy wystraszonych fanów, których zmartwił mizerny wygląd idola.

Fani martwią się o stan zdrowia Phila Collinsa. Artysta jest nie do poznania

Phil Collins od dłuższego czasu na koncertach pojawia się, wspierając się laską, a całe występy przesiaduje na krześle. Nie inaczej było tym razem, gdy artysta wyszedł na berlińską scenę. Jego pojawienie się wywołało niemałe poruszenie na widowni. Wokalista nie wyglądał najlepiej, ale nie przeszkodziło mu to w koncertowaniu. Całe wydarzenie trwało około trzech godzin, a Collins śpiewał nie schodząc z krzesła.

Muzyk jakiś czas temu w rozmowie dla BBC Breakfast zdradził, że z powodu zaawansowanego wieku, musi mierzyć się z fizycznymi ograniczeniami. Wyznał, że już nigdy nie zagra na perkusji. Wszystko przez to, że stracił czucie w palcach i nie potrafi utrzymać pałeczek w ręce.

Wiadomo, że Phil Collins od lat cierpi na cukrzycę. Ma również uszkodzone nerwy kręgów szyjnych. W 2007 i 2015 roku przeszedł kilka operacji kręgosłupa, jednak od tamtej pory nie jest tak sprawny fizycznie, jak przed laty. To jednak nie ma wpływu na jego zachwycający głos i talent. Jak donoszą niemieckie portale, widok muzyka tak wzruszył fanów, że koncert opuszczali ze łzami w oczach.

