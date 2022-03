Więcej informacji na temat aktualnych wydarzeń ze świata znajdziesz pod adresem Gazeta.pl

Aleksandra Kwaśniewska aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie za pośrednictwem Instagrama utrzymuje kontakt z obserwatorami. Na ostatnich relacjach postanowiła podzielić się z fanami kilkoma archiwalnymi ujęciami, wśród których jedno wzbudza szczególne zainteresowanie - szafka nocna jej taty, Aleksandra Kwaśniewskiego.

Szafka nocna Aleksandra Kwaśniewskiego. Co trzyma na stoliku w sypialni były prezydent?

Aleksandra, pomimo politycznych korzeni, sama zdecydowała się iść w zupełnie inną stronę i związała swoje życie z dziennikarstwem i telewizją. Choć wiele lat temu występowała w "Tańcu z Gwiazdami" i regularnie brylowała na branżowych imprezach, od dłuższego czasu wiedzie szczęśliwe życie u boku muzyka, Kuby Badacha, i o wiele rzadziej możemy oglądać ją na ekranie.

Dzięki regularnym publikacjom na Instagramie, fani Aleksandry mogą na bieżąco śledzić jej poczynania. Co jakiś czas prezenterka publikuje również materiały, dotyczące byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.

Wśród zdjęć, które Ola opublikowała w relacji na swoim koncie, w szczególności zwraca uwagę właśnie szafka nocna jej taty. Jeśli zastanawialiście się kiedyś, co trzyma na stoliku były przywódca narodu, odpowiedź brzmi - książki. Wśród tytułów znajdziemy pozycje takie, jak "Szpiedzy i komisarze. Bolszewicka Rosja kontra Zachód" Roberta Service, "Cywilizacja. Zachód i reszta świata" autorstwa Ferguson Niall czy też esej polityczny Karola Marksa "18 brumaire'a Ludwika Bonaparte".

Jesteście zaskoczeni doborem lektur Aleksandra Kwaśniewskiego?

