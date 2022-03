Adam Zdrójkowski zdradził, co go teraz łączy z Wiktorią Gąsiewską. Zaskakujące słowa aktora

Więcej informacji na temat aktualnych wydarzeń ze świata znajdziesz pod adresem Gazeta.pl

Adam Zdrójkowski i Wiktoria Gąsiewska poznali się na planie serialu "Rodzinka.pl", czyli jednego z czołowych hitów Dwójki. Program emitowany w latach 2011-2020 momentalnie zyskał rzeszę wiernych fanów, śledzących losy polskiej rodziny mieszkającej w domu pod Warszawą.

Wspólny projekt połączył dwójkę młodych aktorów, którzy przez cztery lata angażowali się we wspólne projekty, aktywnie udzielali w mediach społecznościowych i bywali na branżowych wydarzeniach. Zakończenie miłosnej relacji zbiegło się w czasie z ostatnią edycją "Tańca z Gwiazdami", a kroplą, która przepełniła czarę goryczy, okazały się zdjęcia paparazzi po finałowym afterparty, na których uwieczniono Wiktorię w śmiałych objęciach z jednym z tancerzy, Jakubem Lipowskim.

Jak wyglądają obecne stosunki Adama Zdrójkowksiego i Wiktorii Gąsiewskiej? Aktor uchyla rąbka tajemnicy

Publikacja zdjęć spotkała się z komentarzem Wiktorii, która zapewniła, że związek z partnerem zakończył się już wcześniej:

W związku z pojawiającymi się w ostatnich dniach nieprawdziwymi informacjami i publikacjami medialnymi chciałam powiedzieć, że z Adamem rozstaliśmy się już jakiś czas temu. Życzę mu jak najlepiej, a was proszę o niedorabianie własnych historii, bo tylko ja i Adam znamy prawdziwy powód naszego rozstania.

Adam miał jednak inne zdanie w tej kwestii, z którego wynikało, że zachowanie Wiktorii było dla niego zaskoczeniem. Mimo to parze udało się rozstać bez publicznego prania brudów w sieci.

Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski na jednej imprezie

Pięć miesięcy później aktor zdecydował się po raz pierwszy uchylić rąbka tajemnicy, dotyczącej ich obecnych stosunków. W rozmowie z "Faktem" przyznał:

Mamy wspólne projekty i kontakt między nami jest. Jesteśmy znajomymi, a temat rozstania jest już dawno zamknięty. Dalej się szanujemy, traktujemy się profesjonalnie. Ale życie prywatne Wiktorii to tylko jej sprawa.

Wszystko wskazuje więc na to, że mimo młodego wieku Adamowi i Wiktorii udało się zakończyć relację z klasą.

