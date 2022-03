Więcej informacji na temat aktualnych wydarzeń ze świata znajdziesz pod adresem Gazeta.pl

Uczucie, które przed laty pojawiło się między aktorską parą dojrzewało w cieniu skandalu. Marcin Bosak i Maria Dębska związali się bowiem ze sobą po tym, jak mężczyzna odszedł od swojej poprzedniej partnerki, Moniki Pikuły. Z kobietą związany był przez 15 lat, wychowywali wspólnie dwóch synów i uchodzili za wyjątkowo zgrany duet.

Marcin Bosak miał depresję. "Czułem olbrzymi dyskomfort i wstyd"

Choć niewielu wróżyło wspólną przyszłość aktorowi z o 12 lat młodszą partnerką, na przekór niedowiarkom zakochani pobrali się w sierpniu 2020 roku. Półtora roku później Marcin Bosak złożył jednak papiery unieważniające małżeństwo. Jak udało się ustalić, rozwód został sfinalizowany.

Zobacz wideo Maria Dębska: "Ślub będzie, ale nie w Toskanii"

Rozwód Marcina Bosaka i Marii Dębskiej sfinalizowany. Para oficjalnie nie jest już razem

Jakiś czas po ślubie do mediów zaczęły przedostawać się informacje o kryzysie w związku. Choć przez dłuższy czas aktorzy zaprzeczali, w końcu jasne stało się, że łączące ich uczucie się wypaliło. W grudniu zeszłego roku tygodnik "Na Żywo" poinformował, że Marcin Bosak zdecydował się złożyć pozew o rozwód.

Marcin Bosak pół roku temu zostawił Monikę Pikułę. Ona pierwszy raz opowiada o rozstaniu. "Muszę dobrze organizować życie"

Osoba z otoczenia pary mówiła wówczas, że aktor podejmował próby ratowania związku, nie udało się jednak zażegnać konfliktu:

Chce zamknąć ten trudny rozdział związany z Marią, rozwieść się z klasą i rozpocząć nowy, szczęśliwszy etap życia, w którym będzie miejsce na wszystko, czego pragnie.

Najnowsze doniesienia tabloidu potwierdzają, że trzy miesiące później związek małżeński tej dwójki został pomyślnie zakończony. Marcinowi Bosakowi i Marii Dębskiej udało się rozstać już podczas pierwszej rozprawy.

