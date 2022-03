Bądź na bieżąco. Więcej o sprawie Billa Cosbiego przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

85-letni Bill Cosby był oskarżany o przemoc seksualną przez ponad 50 kobiet. Wśród nich była Andrea Constand, której aktor w 2004 roku podał środki odurzające i dopuścił się wobec niej napaści. Sprawy pozostałych kobiet uległy przedawnieniu. W 2018 roku skazano go na karę od trzech do dziesięciu lat więzienia oraz wpisano do rejestru niebezpiecznych przestępców seksualnych.

Zobacz wideo Agnieszka Woźniak-Starak o hejcie

Bill Cosby resztę życia spędzi na wolności

W 2021 roku Bill Cosby decyzją Sądu Najwyższego Pensylwanii opuścił więzienie, do którego trafił za napaści seksualne. Wyrok budził kontrowersje, ponieważ komik spędził w zamknięciu tylko dwa lata, a miał od trzech do dziesięciu. Tak wczesne zwolnienie było konsekwencją niejasnego procesu i wielu uchybień. Oskarżyciele domagali się rewizji decyzji sędziów. Na próżno. W poniedziałek Sąd Najwyższy odmówił wznowienia oskarżenia przeciwko Billowi Cosbiemu.

Andrew Wyatt, rzecznik komika, w oświadczeniu złożonym w jego imieniu podziękował sędziom Sądu Najwyższego. Dodał także, że padł on ofiarą "karygodnej przynęty i zamiany" przez prokuratora i sędziego w tej sprawie.

To prawdziwe zwycięstwo pana Cosby'ego, ale pokazuje też, że oszukiwanie donikąd nie prowadzi, a korupcja w biurze prokuratora okręgowego hrabstwa Montgomery, znalazła się w centrum uwagi całego świata - mówił Wyatt.

Bill Cosby zabrał głos po wyjściu z więzienia: Zawsze utrzymywałem, że jestem niewinny

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc