Anna Lewandowska intensywnie działa na rzecz ukraińskich uchodźców. Trenerka w tym celu wykorzystuje swoje media społecznościowe. Żona Roberta Lewandowskiego niedawno przebywała w Paryżu, ale już zdążyła wrócić do codziennych obowiązków. Na Instagramie pochwaliła się kadrem z Tygodnia Mody. "Lewa" w czarnej stylizacji wyglądała zjawiskowo, jednak część z internautów zarzuciła jej, że majstrowała przy zdjęciu. Nie pozostawiła tych komentarzy bez odpowiedzi.

Anna Lewandowska bryluje po paryskich ulicach. Fani patrzą na jej nogi: Nienaturalnie długie

Anna Lewandowska na paryskim Tygodniu Mody dostała zaproszenie od takich marek, jak Louis Vuitton, Off-White, a także Isabel Marant. Stylizacją z ostatniego pokazu pochwaliła się na Instagramie. "Lewa" pojawiła się w czarnym total looku, na który składała się elegancka marynarka z bufkami i przylegające do ciała spodnie z rozkloszowanymi nogawkami. Kropką nad "i" była mała srebrna torebka do ręki.

Paryż nocą. Zaraz po pokazie Isabel Marant - napisała trenerka.

Lewandowska postawiła na stonowaną, ale bardzo elegancką stylizację.

W komentarzach nie zabrakło głosów zachwytu nad wyglądem Lewandowskiej, ale pojawiły się również zarzuty, że trenerka postanowiła skorzystać z programu do obróbki graficznej. Fani zauważyli, że "Lewa" na zdjęciu ma nienaturalnie długie nogi, ale jak się okazało to nie zasługa Photoshopa, a butów na koturnie. Dzięki nim Anna zyskała kilka dodatkowych centymetrów.

Trochę nienaturalnie długie te nogi.

Jakie długieee nogi.

Buty na koturnie, moje ulubione - odpowiedziała Anna.

Jak wam się podoba stylizacja trenerki?

