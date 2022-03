Marcelina Ziętek w pięknej sukni ślubnej! Czy to znaczy, że... Boskie bolerko

Więcej aktualnych informacji ze świata polskiego show-biznesu znajdziecie na stronie Gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Piotr Żyła włącza magnetofon i śpiewa. Jak mu poszło?

Marcelina Ziętek i Piotr Żyła są parą już od dłuższego czasu. Oficjalnie potwierdzili związek dopiero w zeszłym roku. Na początku stycznia 2022 roku pojawiły się jednak plotki o rozstaniu zakochanych. Młoda aktorka i skoczek narciarski nie komentowali medialnych rewelacji. Z okazji Dnia Kobiet celebrytka pochwaliła się w mediach społecznościowych zdjęciem z ukochanym, co uciszyło spekulacje. Teraz na InstaStories Marceliny Ziętek pojawiła się fotografia, na której partnerka Piotra Żyły pozuje w sukni ślubnej.

Najpiękniejsze suknie ślubne gwiazd. Która robi największe wrażenie?

Marcelina Ziętek opublikowała zdjęcie w sukni ślubnej. "Zapraszamy na ślub"

Marcelina Ziętek podzieliła się z fanami zdjęciem, na którym ma na sobie suknię ślubną. Modelka nie planuje jednak w najbliższym czasie wychodzić za Piotra Żyłę. Zdjęcie zostało zrobione na planie serialu "19+". Aktorka wciela się tam w postać Kai, która właśnie poślubiła serialowego partnera Frodo.

Zapraszamy na ślub o 17:55 na TVN7. Wszyscy czujcie się zaproszeni! Gotowi na fajną imprezę? Z kim się widzimy? - napisała pod postem Marcelina Ziętek.

Marcelina Ziętek Instagram/ marceepan

Siostra Opozdy wyleciała z Europy i wyleguje się na plaży. "Naturalnie piękna". To prawda!

Fani modelki wydali się nieco rozczarowani faktem, iż to nie Piotr Żyła został panem młodym. Kto wie, może Marcelina Ziętek pozazdrości swojej bohaterce i niedługo sama stanie na ślubnym kobiercu.

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc