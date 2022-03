Bieżące informacje na temat sytuacji w Ukrainie możecie znaleźć na stronie głównej Gazeta.pl.

Wojciech Bojanowski to polski dziennikarz, który od 2007 roku związany jest ze stacją TVN i TVN24. Jest autorem wielu reportaży i filmów dokumentalnych. Od dwóch tygodni relacjonuje wszystko to, co dzieje się w Ukrainie ogarniętej wojną z rosyjskim agresorem. Często okoliczności pracy Bojanowskiego są bardzo niebezpieczne. Podczas jednej z relacji nad głową przeleciały mu dwie rakiety. W wyniku ataku zginęło wówczas pięć osób, a pięć kolejnych zostało rannych. Wielu dziennikarzy podejmuje decyzję o ewakuacji z terytorium Ukrainy, ale reporter TVN wciąż pracuje na miejscu.

Zobacz wideo Syn Wojciecha Bojanowskiego rozpoznał tatę w relacji z Ukrainy

Monika Olejnik do Wojciecha Bojanowskiego: "Wojtek, respect"

Relacje z Ukrainy możemy oglądać także w mediach społecznościowych Wojciecha Bojanowskiego. Dziennikarz dodał poruszający wpis, w którym podzielił się swoimi odczuciami.

Nie chciałbym tu być, patrzeć na to i nie chciałbym tego relacjonować. Nie chciałbym bardzo, żeby to wszystko się działo. Ostatnie dwa tygodnie zlewają mi się w jedną wielką plamę złożoną z gruzów, łez, krwi i zapachu spalenizny. To wszystko dotyka ludzi identycznych jak my, z podobnymi zajawkami, nadziejami i marzeniami. W mgnieniu oka wszystko się roz**bało.

Wojciech Bojanowski naraża życie, relacjonując wojnę w Ukrainie. Sam zmierzył się z tragedią

Post Bojanowskiego jest pełen rozgoryczenia i żalu z powodu sytuacji, której jest teraz świadkiem. Wypowiedź reportera TVN-u naprawdę poruszyła internautów, którzy starali się także jemu dodać otuchy i okazać wdzięczność za odwagę i wykonywaną pracę. Swój szacunek dla działań kolegi wyraziła też Monika Olejnik. Słowa wsparcia pod wpisem dziennikarza pozostawili także m.in. Agata Młynarska, Katarzyna Kolenda-Zaleska, Maja Ostaszewska oraz Mariusz Szczygieł.

Wojciech Bojanowski pokazuje wojnę w Ukrainie. Robi to również na Instagramie

