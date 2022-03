Więcej informacji ze świata polskiego show-biznesu znajdziecie na stronie Gazeta.pl

Blanka Lipińska zawojowała polskim show-biznesem kilka lat temu i od tamtej pory cieszy się ogromną popularnością. Celebrytka zgromadziła na Instagramie prawie 800 tys. fanów. Ostatnio autorka "365 dni" nie spędza zbyt wiele czasu w Polsce. Zdecydowanie preferuje cieplejsze miejsca. W tym roku odwiedziła już Meksyk, z kolei teraz udała się do Tajlandii, gdzie odpoczywa w prawdziwie luksusowych warunkach. Noc w hotelu, w którym się zatrzymała, kosztuje minimum dwa tysiące złotych.

Fani zapytali Blankę Lipińską, czy się z kimś spotyka. "Uczę się na błędach"

Nawet podczas luksusowych wakacji Blanka Lipińska nie zaniedbuje fanów. Celebrytka regularnie publikuje zdjęcia i relacje z egzotycznych przygód. Ostatnio postanowiła natomiast zorganizować na Instagramie sesję Q&A. Dociekliwi fani wypytywali o życie uczuciowe autorki "365 dni".

Z kim jesteś na wakacjach? - brzmiało jedno z pytań.

Ze świętym spokojem, z dala od wścibskich ludzi - odpowiedziała żartobliwie Lipińska.

Blanka Lipińska Instagram/ blanka_lipinska

Ciekawscy internauci nie dawali jednak za wygraną. Koniecznie chcieli dowiedzieć się, czy w życiu celebrytki pojawił się nowy mężczyzna.

Czy spotykasz się aktualnie z jakimś mężczyzną?

Nawet jeśli, to nigdy w życiu nie zobaczycie go tu. Ja uczę się na błędach - rozwiała nadzieje internautów.

Blanka Lipińska Instagram/ blanka_lipinska

Nie da się oprzeć wrażeniu, że była to aluzja do jej niezwykle medialnego związku z Baronem. Para rozstała się po ośmiu wspólnie spędzonych miesiącach.

