Więcej informacji na temat wojny w Ukrainie znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Od początku agresji Rosji na Ukrainę polskie gwiazdy udzielają się w różnych akcjach pomocowych. Także Paulina Krupińska aktywnie działa w tym zakresie i na swoich mediach społecznościowych często zamieszcza informacje dotyczące zbiórek na rzecz ofiar wojny. Prowadząca "Dzień dobry TVN" postanowiła jednak okazać też swoją solidarność z ukraińskim narodem w inny, zaskakujący sposób. Na Instagramie zamieściła film, który zadziwił jej odbiorców i wywołał falę krytyki.

Zobacz wideo Paulina Krupińska chciała się wyprowadzić do Nowej Zelandii? Sebastian Karpiel-Bułecka dał jej jedną radę

Krupińska pozuje z hologramem prezydenta Zełenskiego!

Na instagramowym wideo Krupińska pozuje w objęciach Wołodymyra Zełenskiego. Prezenterka wyznaje przy tym, że kocha prezydenta. W rzeczywistości widzimy jedynie hologram ukraińskiego przywódcy.

Paulina Krupińska Fot. screen Instagram.com/pkrupinska

Zapewne filmik miał mieć zabawny charakter i w założeniu wywołać uśmiech na twarzy odbiorców Pauliny. Rzecz w tym, że funkcjonujemy obecnie w realiach wojny tuż za naszą wschodnią granicą i wielu ludziom po prostu nie jest z tym do śmiechu. Wołodymyr Zełenski to postać, która w ostatnich dniach wykazuje się prawdziwym heroizmem i zdecydowanie zasługuje na poważanie i szacunek. Internetowe żarty wydają się być tu wyjątkowo nie na miejscu. Podobne odczucia mieli też obserwatorzy Pauliny Krupińskiej, bo pod postem pojawiło się sporo negatywnych komentarzy.

Tam ludzie giną, a tu robią sobie z tego show.

Nie wolno robić sobie cyrków z wojny.

Cóż za żałosne.

To tylko wybrane komentarze, które pojawiły się pod postem Pauliny Krupińskiej. Początkowo gwiazda zdawała się nie przejmować krytyką i z uśmiechem reagować na negatywne opinie. Później jednak usunęła post ze swojego Instagrama. Myślicie, że przesadziła?

Paulina Krupińska zrobiła Q&A. Wtem pytanie od Lewandowskiej. Tego się nie spodziewała

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc