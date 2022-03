Więcej informacji na temat rodziny Joanny Opozdy znajdziecie na stronie Gazeta.pl.

Małżeństwo Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego przeszło do historii, ale w odmętach pamięci mamy jeszcze urywki z ich bajecznego wesela. Media oprócz zdjęć pięknej kreacji panny młodej zwróciły także uwagę na stylizację siostry aktorki - Aleksandry. Okazuje się, że kobieta dość prężnie działa w mediach społecznościowych i zachwyca odbiorców urodą. Kilka dni temu wstawiła do sieci zdjęcie z egzotycznego wyjazdu, które wzbudziło niemały zachwyt.

Siostra Joanny Opozdy chwali się egzotycznymi wakacjami. Zostanie influencerką?

Ola zdecydowała, że ucieknie od codziennej rutyny i wyjedzie do ciepłych krajów. Za cel podróży obrała malowniczą wyspę Saonę, która wchodzi w skład Republiki Dominikany. Na fotografii można było dostrzec zgrabną siostrę Opozdy w neonowym bikini. Szczególną uwagę przyciągała jej cera bez grama makijażu oraz piękne, pełne usta.

Fani nie mogli wyjść z podziwu nad jej naturalną urodą i niesamowitą gracją. Pisali w komentarzach:

Naturalnie piękna.

Przepiękna.

Na Instagramie dziewczynę obserwuje 41 tysięcy obserwatorów. Aleksandra Opozda dzieli się w mediach społecznościowych ujęciami z egzotycznych podróży oraz codziennymi kadrami. Widać, że lubi sport, bo ma bardzo dobrze wyrzeźbioną sylwetkę, którą chętnie prezentuje w kusym bikini. Nie brakuje na jej profilu także sponsorowanych postów.

