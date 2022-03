Roksana Węgiel zmieniła fryzurę. Postawiła na grzywkę. Fani oniemieli z wrażenia

Więcej informacji o życiu gwiazd znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl

Roksana Węgiel ma dopiero 17 lat, ale już zdobyła ogromną popularność. Telewidzowie poznali ją w programie "The Voice Kids", który ostatecznie wygrała. W tym samym roku wyśpiewała Polsce pierwsze, historyczne zwycięstwo w Eurowizji Junior z piosenką "Anyone I want to be". Od tamtej pory jej kariera nabrała prawdziwego rozpędu. Fani śledzą każdy krok Roxie, a ona chętnie dzieli się tym. co u niej słychać w mediach społecznościowych. Przy okazji życzeń na Dzień Kobiet piosenkarka postanowiła pochwalić się nową fryzurą.

Roksana Węgiel z grzywką wygląda znacznie dojrzalej!

Roxie wrzuciła na Instagram post z życzeniami dla wszystkich pań, ale fani od razu zauważyli nowe uczesanie idolki. Wokalistka zafundowała sobie grzywkę, a także delikatnie wywinęła jej końce.

Nowe uczesanie Roksany bardzo przypadło do gustu jej obserwatorom. W komentarzach zaroiło się od zachwytów i komplementów. Wiele osób zauważyło też, że w nowej fryzurze piosenkarka wygląda znacznie dojrzalej. Warto dodać, że w ostatnim czasie Roxie dość często bawiła się swoim uczesaniem. Niedawno mogliśmy zaobserwować u niej blond pasemka, ale trzeba przyznać, że w grzywce wyjątkowo jej do twarzy. W wywiadach podkreśla, że nie jest śpieszno do dorosłości, ale do 18. urodzin pozostało już zaledwie kilka miesięcy.

