Jennifer Lopez bez grama makijażu. Tak naprawdę wygląda jej twarz

Jennifer Lopez od lat zachwyca fanów na całym świecie perfekcyjnym wyglądem. Wokalistka dba o to, aby jej wizerunek i stylizacje były zawsze idealne. Oprócz zainteresowania jej stylem ubioru wiele fanek zastanawia się nad tym, jakim zabiegom z zakresu medycyny estetycznej poddaje się gwiazda oraz jaką pielęgnację stosuje na co dzień. Ostatnio opublikowała na Instagramie wideo, na którym prezentuje się bez grama makijażu i olśniła wszystkich obserwatorów! Jej idealnie gładka cera to zasługa kilku tajnych składników.

Gwiazda stawia na naturalne zabiegi z zakresu medycyny estetycznej. Jak przyznała w jednym z wywiadów, unika botoksu:

Nigdy nie miałam botoksu. Nie jestem tego typu osobą. Nie mam nic przeciwko ludziom, którzy to robią, ale to nie dla mnie. Bardziej interesuje mnie naturalne podejście do pielęgnacji skóry.

Stawia raczej an naturalne zabiegi, takie jak masaże czy zabiegi z użyciem technologii HIFU. Nie są też jej obce wszelkiego rodzaju delikatne kwasy, które potrafią rozjaśnić cerę i wydobyć ze skóry jej prawdziwy, naturalny blask. Ostatnio gwiazda udostępniła wideo, na którym widać, jak wygląda jej twarz bez makijażu. Okazuje się, że mimo 53 lat wygląda bardzo młodo, a cera jest zdrowa i promienna.

Jennifer Lopez Instagram / Jennifer Lopez screen

Aktorka i piosenkarka przyznaje, że stan jej cery to też zasługa dobrych genów. Oprócz tego gwiazda stosuje zdrową dietę, pije duże ilości wody i dba o systematyczną aktywność fizyczną. Wnikliwe oko Plotka dostrzega jednak, że JLO mogła stosować zabiegi nieinwazyjne z zakresu medycyny estetycznej np. mezoterapię, która wpływa na poprawę jakości skóry, a co za tym idzie także na spłycenie zmarszczek.

Jennifer Lopez Instagram / Jennifer Lopez screen

Jak myślicie, stan skóry Jennifer Lopez to tylko efekt systematycznej pielęgnacji czy raczej stosowania profesjonalnych zabiegów? Więcej zdjęć J. LO w naturalnej wersji znajdziesz w naszej galerii.

