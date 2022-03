Nie żyje członek z produkcji "Ojca Mateusza". Ekipa serialu pogrążona w żałobie

Więcej aktualnych informacji ze świata polskiego show-biznesu znajdziecie na stronie Gazeta.pl.

Portal filmpolski.pl przekazał smutne informacje. Nie żyje Paweł Grabarczyk, polski kostiumograf. Wiadomość pojawiła się też na oficjalnym profilu serwisu na Facebooku.

Paweł Grabarczyk nie żyje. Ekipa serialu "Ojciec Mateusz" pogrążona w żałobie

Paweł Grabarczyk odszedł w wieku 66 lat. Od 2008 roku był członkiem ekipy serialu "Ojciec Mateusz". Artysta był też autorem kostiumów największych polskich produkcji filmowych takich jak: "Ogniem i mieczem" Jerzego Hoffmana, "Quo vadis" Jerzego Kawalerowicza, "Kiler" Juliusza Machulskiego, "Chopin. Pragnienie miłości" Jerzego Antczaka oraz "Wołyń" Wojciecha Smarzowskiego, za którą otrzymał nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Historycznych. Pracował również przy wielu innych popularnych serialach ("Złotopolscy", "Na dobre i na złe", "Strażacy", "Wojenne dziewczyny" i "Szadź"). Paweł Grabarczyk był członkiem Polskiej Akademii Filmowej. O jego śmierci poinformował portal filmpolski.pl

W wieku 66 lat zmarł znakomity kostiumograf Paweł Grabarczyk, autor kostiumów do m. in. filmów "Ogniem i mieczem", "Quo Vadis", "Wrota Europy", "Chopin. Pragnienie miłości" i "Wołyń" oraz seriali "Ojciec Mateusz" i "Wojenne dziewczyny" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Serwis nie podał, jaka była przyczyna śmierci artysty.

