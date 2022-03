Oprah Winfrey nagrała film, w którym zwróciła się do Polaków. Wiele dostrzega

Więcej informacji na temat aktualnych wydarzeń ze świata znajdziesz pod adresem Gazeta.pl.

REKLAMA

Oprah Winfrey to jedna z najbardziej wpływowych postaci w amerykańskich mediach. To prezenterka, producentka i aktorka, którą zalicza się do grona miliarderek. Sławę zdobyła dzięki talk-show "The Oprah Winfrey Show", które prowadziła przez wiele lat. W 2013 roku została odznaczona Medalem Wolności przez prezydenta Baracka Obamę. Na swoim Instagramie postanowiła odnieść się do tematu rosyjskiej agresji na Ukrainę i kryzysu uchodźczego. Gwiazda nie szczędziła też słów uznania wobec Polaków.

Zobacz wideo Wywiad Meghan i Harry'ego u Oprah Winfrey wstrząśnie rodziną królewską? Sekretny ślub, płeć drugiego dziecka i oskarżenia o rasizm

Oprah Winfrey o Polakach: "Dają dom ludziom, których nawet nie znają"

W swoim nagraniu Oprah Winfrey przyznała, że trudno jej przestać myśleć o tragedii, z jaką teraz mierzy się naród ukraiński. Prezenterka stwierdziła, że myśli o tych wszystkich, którzy uciekają z kraju, śpią w podziemiach, czy też chowają się w piwnicach. Poruszają ją też wszystkie twarze matek, ojców, dzieci, którzy żegnają się ze sobą na dworcach kolejowych, a także mężczyzn, którzy nigdy nie mieli broni w rękach, a teraz idą walczyć o wolność i demokrację. W swojej wypowiedzi Oprah Winfrey nie zapomniała o Polakach, którzy ofiarnie okazują pomoc ukraińskim uchodźcom.

Okropny atak na Ukrainę i otwartość Polaków, którzy wyciągają do potrzebujących pomocną dłoń, sprawił, że moje serce było poruszone przez cały tydzień. Nie wiem, co wydarzy się dalej, ale widok rodzin, które zostały zmuszone do ucieczki z własnych domów, zabierając ze sobą tylko niezbędne rzeczy, pokazuje, co tak naprawdę jest teraz ważne.

Amerykańska gwiazda zauważyła także, że Polacy dają dom ludziom, których nawet nie znają. Winfrey wyraziła swój podziw dla postawy polskiego społeczeństwa. Cały filmik możecie zobaczyć TUTAJ.

Oprah Winfrey nie miała czego jeść, a Dolly Parton mieszkała w leśnej ruderze

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc