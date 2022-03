Więcej o prywatnych relacjach gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl.

Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki nie afiszują się swoim związkiem. Aktorka jakiś czas temu wyznała, że jej poprzednie relacje były bardzo medialne i nie chce powtarzać błędów, wystawiając związek na publiczną ocenę. Od czasu do czasu publikuje wspólne zdjęcia ukochanym, jednak takie kadry dawno nie pojawiły się na jej Instagramie. Zamiast tego w mediach zawrzało, gdy okazało się, że Jessica Mercedes rozstała się z Kubą Karasiem, z którym Julka zaczęła spędzać coraz więcej czasu. Szybko okazało się, że połączyła ich wspólna praca. Aktorka na potwierdzenie opublikowała nowe zdjęcie z Nikodemem prosto z łóżka. Aktor chyba nie zdawał sobie sprawy z tego, że jest fotografowany.

Julia Wieniawa pokazała intymne zdjęcie z Nikodemem Rozbickim prosto z łóżka

Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki pod koniec zeszłego roku zostali rodzicami pieska, któremu dali na imię Bowie. Aktorka od tamtej pory jest zachwycona czworonogiem i regularnie udostępnia z nim zdjęcia i filmy. W środę na InstaStories Wieniawy oprócz pupila pojawił się jej z ukochany mężczyzna. Aktorka opublikowała czarno-biały kadr, na którym pozuje bez makijażu, w łóżku ze śpiącym Nikodemem. Aktor raczej nie spodziewał się, że w czasie snu będzie fotografowany.

Wszystko wskazuje na to, że związek Julii Wieniawy i Nikodema Rozbickiego nigdy nie miał się lepiej.

