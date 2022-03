Więcej aktualnych informacji ze świata polskiego show-biznesu znajdziecie na stronie Gazeta.pl.

Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski są małżeństwem od ponad pięciu lat. Aktorska para poznała się na planie filmu "W spirali". W 2019 roku na świat przyszła ich córka Helena. Zakochani rzadko wypowiadają się publicznie na temat swojego życia rodzinnego. Ostatnio jednak Katarzyna Warnke gościła w internetowym programie Magdy Mołek, podczas którego szczerze opowiedziała o związku i macierzyństwie.

Katarzyna Warnke żali się, że mąż zarabia więcej od niej

Gościem ostatniego odcinka internetowego programu Magdy Mołek "W moim stylu" była Katarzyna Warnke. Aktorka poruszyła temat kobiecości. Opowiedziała też o swoim życiu i małżeństwie z Piotrem Stramowskim. Przyznała, że ostatnio więcej czasu spędza w domu i to jej mąż więcej zarabia.

Sama jestem bardzo kobiecą kobietą. To ja się wycofałam zawodowo, zostając w domu z dzieckiem. To Piotrek więcej zarabia. Ja częściej gotuję, ogarniam dom, wiesz, jestem westalką ogniska domowego, kupuję kwiaty do wazonu, chodzę w szpilkach, można powiedzieć, że ogarniam mojego męża emocjonalnie, a on dba zewnętrznie. Wchodzę w te wszystkie role, ale to jest możliwe, dopóki ja o tym decyduję - przyznała.

Następnie dziennikarka postanowiła zapytać aktorkę, dlaczego coraz rzadziej pojawia się na ekranie. Gwiazda nie bała się udzielić szczerej odpowiedzi.

Myślę, że dużo rzeczy się złożyło na to, że ja się nie wbijam w środowisko, to znaczy brak pokory, brak zespołowego działania. Ale też nie aspiruję. Nie czuję się aspirantką, bo za dużo wiem, za dużo przeszłam, za dużo umiem i nie będę aspirować do środowiska w Gdyni. W ogóle to nie mój case - przyznała żona Piotra Stramowskiego.

Katarzyna Warnke żaliła się, że środowisko artystyczne w Polsce jest bardzo hermetyczne, a aktorzy bardzo często są szufladkowani.

W Polsce środowiska artystyczne i okołoartystyczne są bardzo pozamykane, każdy sobie rzepkę skrobie. Jeżeli ja należałam do awangardowego teatru, to nie mogłam jednocześnie być w show-biznesie. Jak byłam w show-biznesie, to mogłam być u Vegi, ale nie mogę być u Vegi i w show-biznesie i w Gdyni, w środowisku ambitnego kina. To się wszystko wyklucza i nie chcę złośliwie o tym mówić, tylko mówię o tym z żalem. Ja jestem silnie popkulturowa. Ja lubię pomiędzy niskim, a wysokim się poruszać. Myślę, że jestem pomiędzy. To przy okazji się dzieje, że się mnie nie akceptuje, bo nie przynależę nigdzie - stwierdziła aktorka.

Myślicie, że Katarzyna Warnke powróci jeszcze na wielki ekran?

