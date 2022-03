Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Kiedy w 2008 roku na ekrany kin trafił pierwszy film z sagi "Zmierzch", zapanowała prawdziwa "moda na wampiry". Powieść Stephenie Meyer na podstawie której została nakręcona kultowa produkcja, rozchodziła się w imponujących nakładach, a bilety na seanse wyprzedawane były z prędkością światła. Młodzi aktorzy występujący w tym filmie z miejsca stawali się idolami nastolatków. Obok Roberta Pattisona i Kristen Stewart jedną z gwiazd była również Ashley Green.

Zobacz wideo Najgorsza historia miłosna świata z zupełnie innej perspektywy. Polska wersja już za moment

Rola Alice Cullen przyniosła jej światową sławę i stała się trampoliną do sukcesu

Gdy Ashley Green po raz pierwszy wcieliła się w postać buntowniczej Alice Cullen, miała 21 lat i nie był to jej debiut w świecie filmu. Co ciekawe, aktorka pierwotnie ubiegała się o rolę Belli. Ostatecznie pokonała ją Kristen Stewart, a Green zagrała siostrę Edwarda Cullena.

Alice Cullen Screen: YouTube

Postać empatycznej i pełnej energii Alice przyniosła jej ogromną sympatię fanów z całego świata i stała się przepustką do kariery. Pomimo tego, że aktorka nie mogła wówczas narzekać na brak propozycji zawodowych, to żadna rola nie przyniosła jej już tak spektakularnego sukcesu jak ta w serii o wampirach. Dopiero w 2019 roku Ashley Green zagrała w nominowanym m.in. do trzech Oscarów amerykańskim dramacie w reżyserii Jaya Roacha" Bombshell".

Ashley Greene Screen: Intagram/@ashleygreene

Aktorka przeszła naprawdę spektakularną metamorfozę. Często zmieniała zarówno kolor, jak i długość włosów. Kilka lat temu przefarbowała się na blond, po czasie jednak wróciła do ciemniejszego odcienia. Zmianie uległy również jej rysy twarzy. Złośliwcy zarzucają jej, że zbyt często sięga po zabiegi medycy estetycznej. Dziś trudno rozpoznać w niej filmową Alice Cullen.

Ashley Greene instagram.com/ashleygreene

Ashley Greene Agencja Gazeta

Ashley Greene Screen: Instagram/@ashleygreene

Obecnie Ashley Green rzadziej pojawia się w filmach. 35-latka skupiła się na innych projektach. Często pojawia się w kampaniach największych marek modowych. Jej niecodzienną urodę doceniają domy mody i fotografowie z całego świata, angażując ją w wiele modowych projektów.

Ashley Greene GQ

Życie prywatne gwiazdy sagi "Zmierzch"

Prywatnie aktorka odnalazła szczęście u boku prezentera telewizyjnego Paula Khoury'ego. Para na ślubnym kobiercu stanęła w 6 lipca 2018 roku. Wcześniej aktorka związana była z muzykiem Joem Jonasem, jednak ich relacja nie przetrwała próby czasu. Ashley Green wielokrotnie powtarzała, że obecnie jest niezwykle szczęśliwa.

Ashley Greene instagram.com/ashleygreene

Ashley Greene i Kellan Lutz instagram.com/@ashleygreene

Ashley Green jest również wielką miłośniczką sportu i zdrowego trybu życia. Na Instagramie często publikuje zdjęcia z treningów. Jest również ambasadorką jednej z marek branży fitness.

Ashley Greene - trening Ashley Greene - Instagram

Ashley Greene - trening Ashley Greene - Instagram

Ashley Greene - trening Ashley Greene - Instagram

