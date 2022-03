Więcej na temat gwiazd znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl

Dua Lipa jest w trakcie trasy koncertowej Future Nostalgia Tour, podczas której promuje ostatnią płytę. Podczas jednego z koncertów doszło do wpadki, a piosenkarka nie bardzo wiedziała, jak wybrnąć z krępującej sytuacji. Tysiące fanów zastanawiało się, co tam się zadziało. W końcu gwiazda zaczęła tańczyć.

Dua Lipa zaliczyła poważną wpadkę. Podczas koncertu zszokowała widownię

Trasa koncertowa Dua Lipy była kilka razy przekładana z powodu pandemii. Jednak ostatnio udało się dopiąć wszystko na ostatni guzik i gwiazda wyruszyła w podróż po całym świecie. Fani, po wielu miesiącach izolacji, tłumnie ruszyli na koncert. Wydawało się, że wszystko zostanie dopracowane w najmniejszych szczegółach, ale ostatnio doszło do niespodziewanej sytuacji.

3 marca piosenkarka wystąpiła na koncercie w Waszyngtonie. Otaczały ją tancerki z parasolami. Śpiewała na scenie w opiętym neonowym kombinezonie, do którego założyła długie rękawiczki w tym samym kolorze. Niestety wszystko wskazuje na to, że właśnie ten element garderoby był winowajcą wpadki. W pewnym momencie gwiazda... przestała śpiewać. Słychać było tylko jej chórki. Fani nie od razu zorientowali się, co zaszło. Zdezorientowana Dua Lipa podeszła do fanów pod sceną. Okazało się, że wyślizgnął jej się mikrofon, który wpadł prosto w zgromadzony tłum. Zakłopotana piosenkarka nachylała się do ludzi, próbując szukać zguby, ale po chwili zrozumiała, że nic z tego. Zaczęła więc improwizować i tańczyć na scenie. Po chwili podbiegł do niej pracownik obsługi, przynosząc nowy mikrofon. Wpadka oczywiście trafiła do sieci, a całe zajście możecie zobaczyć poniżej.

Dua Lipa niedługo pojawi się w Polsce. Będzie gwiazdą tegorocznego Open'er Festival.

