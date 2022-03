Więcej przejmujących ujęć wojennych znajdziesz na Gazeta.pl.

Powszechna mobilizacja wojskowa w Ukrainie dotyczy jedynie mężczyzn, ale za broń chwyciło także wiele kobiet, które są gotowe walczyć w obronie Ukrainy. To z pewnością mnóstwo dylematów - w końcu nie mają pewności, czy w ogóle kiedykolwiek zobaczą jeszcze swoich bliskich. Wiedzą jednak, że chcieliby żyć w wolnym kraju albo choć zapewnić tę możliwość innym. Chwytające za serce zdjęcie walecznej pary żegnającej się z dzieckiem obiegło sieć.

Twitter: Rodzice zostawiają dziecko i idą na wojnę

Na twitterowym koncie o nazwie Ukraińskie Siły Zbrojne pojawił się zdjęcie kobiety i mężczyzny w mundurach, którzy żegnają się z dzieckiem. Z opisu wynika, że para idzie walczyć w obronie Kijowa, w którym od dwóch tygodni niemal nieprzerwanie trwają walki. Jak poinformowali rano analitycy z The Institute for the Study of War z Waszyngtonu "siły rosyjskie koncentrują się na wschodnich, północno-zachodnich i zachodnich obrzeżach Kijowa, by w ciągu 24-96 godzin zaatakować stolicę. Rosjanie sprowadzają zaopatrzenie i posiłki, a także przeprowadzają ataki artyleryjskie, powietrzne i rakietowe, aby osłabić obronę i zastraszyć obrońców".

Matka i ojciec tego dziecka bronią Kijowa. Przyszli, by się pożegnać. Niesamowita duma z Ukraińców i niewypowiedziana złość do wrogów - czytamy pod zdjęciem.

W ciągu dwóch godzin od wrzucenia zdjęcie zostało udostępnione ponad 4 tysiące razy. Wściekłość, żal i ogromny smutek, które się za nim kryją, trudno sobie nawet wyobrazić.

