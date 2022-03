Koledzy Marceliny Ziętek ostro o jej konflikcie z Justyną Żyłą. "Trochę to słabe"

Więcej informacji na temat aktualnych wydarzeń ze świata znajdziesz pod adresem Gazeta.pl

Wraz z początkiem zeszłego roku niemal cały kraj mógł na nowo śledzić medialny konflikt pomiędzy byłą żoną skoczka Piotra Żyły, a jego nową partnerką. Justyna Żyła nie przebierając w słowach, stale atakowała w mediach społecznościowych gwiazdkę znaną z serialu "19+". Po jakimś czasie Marcelina Ziętek zdecydowała się wytoczyć Justynie proces, który była małżonka skoczka przegrała.

Choć od dłuższego czasu obie panie zdecydowały się zakończyć publiczną wymianę zdań, teraz na temat konfliktu postanowili się wypowiedzieć Małgorzata Heretyk i Ernest Musiał. Para, będąca znajomymi Marceliny z planu "19+".

Znajomi Marceliny Ziętek z planu "19+" komentują jej medialny konflikt z Justyną Żyłą

Z okazji prezentacji wiosennej ramówki TVN, która odbyła się we wtorek, Małgorzata i Ernest znani z serialu,w którym występują wraz z Marceliną, postanowili odnieść się do jej dawnych sporów Justyną. Koleżanka z planu zaręcza, że obecna partnerka "Pitera" jest osobą dyskretną:

Marcelina jest osobą, która bardzo chroni prywatność (...). Bardzo chroni te tematy, swój związek, nie wypowiada się na ten temat. U nas na planie nic nie wiadomo na temat ich związku, Justyny byłej partnerki, nie rozmawia się o tym.

Oboje zgodzili się co do tego, że publiczne pranie brudów nie jest czymś, co popierają. Ernest zdecydowanie stwierdził:

Wyzywać się publicznie, zarzucać coś sobie w internecie, to jest moim zdaniem niedojrzałe. Ja, gdybym miał taką sytuację, to bym to sobie wyjaśnił w cztery oczy.

Małgosia wyznała zaś, że choć lubią się z Marceliną, nie ma potrzeby dopytywać się o jej sprawy prywatne i zgodziła się z partnerem, że rozwiązywanie sporów na oczach opinii publicznej nie leży w jej naturze:

Trochę słabe to. Medialnie robić takie rzeczy.

Myślicie, że Justyna weźmie sobie ich opinię do serca?

