Książę Karol tęskni za Meghan? Ich wspólną fotografię postawił w salonie. Przez przypadek ją pokazali!

Księżna Camilla otworzyła wnętrza Clarence House przed fanami rodziny królewskiej. Na zorganizowane przez siebie spotkanie zaprosiła trzy wioślarki, które w rekordowym czasie przepłynęły Atlantyk. Żona księcia Karola pozowała w towarzystwie kobiet w swoim salonie, a internauci zwrócili uwagę na bogatą kolekcję rodzinnych fotografii, jakie znalazły się w tym pomieszczeniu. Na jednym zdjęciu widać Meghan Markle. Jak się okazało, to książę Karol zlecił oprawienie kultowej fotografii z czasu, gdy prowadził żonę księcia Harry'ego przed ołtarz. Przyszły następca tronu zachował się inaczej niż królowa Elżbieta, która po głośnym megxicie usunęła portret wnuka z żoną z Pałacu.

Książę Karol oprawił zdjęcie z Meghan Markle. Stanęło na honorowym miejscu

Nie milkną teorie, według których, książę Karol i Meghan Markle mają bardzo dobre relacje. Warto wspomnieć, że ojciec księcia Harry'ego prowadził jego wybrankę do ołtarza. Meghan na królewski ślub nie zaprosiła swojego ojca, z którym od lat jest w konflikcie. Thomas Markle nie daje jej o tym zapomnieć, publicznie atakując córkę w mediach.

Meghan, wkraczając z szeregi rodziny królewskiej, zyskała prawdziwego sojusznika, którym jest nie kto inny, jak książę Karol. Jak się okazuje, w Clarence House nie brakuje pamiątkowych fotografii jego syna, ale również i żony. Zdjęcie, o którym mowa, zostało zrobione podczas królewskiego ślubu Meghan i księcia Harry'ego w maju 2018 roku. Czarno-biała fotografia przedstawia przyszłego następcę tronu, który zmierza w stronę ołtarza, trzymając pod rękę pannę młodą.

Obok zdjęcia księcia Karola z Meghan Markle widać fotografię księcia Harry'ego, która została zrobiona podczas Igrzysk Invictus w Londynie w 2014 roku. W salonie Clarence House nie brakuje pamiątkowych kadrów. Znalazła się tam czarno-biała fotografia z królową Elżbietą i księciem Filipem, a także zdjęcie przedstawiające księcia Karola i jego żonę, pogrążonych w rozmowie.

Książę Karol oprawił zdjęcie z Meghan Markle. Stanęło na honorowym miejscu Fot. East News

Meghan Markle i książę Harry mogą liczyć na przychylność księcia Karola. Nie bez powodu plotkuje się, że będą chcieli wrócić do pełnienia królewskich obowiązków, jednak na swoich warunkach - które przyszły następca tronu, w przeciwieństwie do jego matki, może zaakceptować. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii.

