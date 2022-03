Więcej wstrząsających historii znajdziecie na Gazeta.pl.

W 2012 roku śmierć 35-letniego wówczas brata Moniki Richardson wstrząsnęła mediami. Filip Pietkiewicz, podobnie jak siostra i mama, pracował w mediach. Czasem pojawiał się na ściankach i medialnych wydarzeniach, jednak jego kariera nie zdążyła rozkręcić się na dobre. 8 marca znaleziono jego ciało w mieszkaniu na warszawskim Rembertowie.

Monika Richardson wspomina brata

Monika Richardson w dziesiątą rocznicę przypomniała o jego śmierci. Nie rozpisywała się i nie raczyła internautów opisem trudnych emocji, które zapewne wciąż towarzyszą jej na myśl o ukochanym bracie. Podsumowała krótko:

Dziesięć lat bez ciebie, bracie. Tęsknię. Filip Pietkiewicz R.I.P. - czytamy.

Śmierć brata Moniki Richardson

Historia Filipa Pietkiewicz jest tragiczna. Martwego 35-latka policja znalazła w jego mieszkaniu i od razu wykluczyła udział osób trzecich. Wkłucia na ciele wskazywały na uzależnienie od narkotyków i - jak się okazało - to właśnie one przyczyniły się do śmierci.

Po wstępnej sekcji zwłok w marcu nie zauważono mechanicznych uszkodzeń ciała, ale były widoczne liczne ślady po wkłuciach. Dlatego zlecono badania toksykologiczne, które wykazały stężenie opiatów, które zaliczone jest do stężeń spotykanych w zatruciach śmiertelnych heroiną - mówił wówczas Mariusz Piłat, zastępca prokuratora okręgowego Warszawa - Praga.

Badania toksykologiczne wykazały, że jego organizm nie wytrzymał połączenia alkoholu i narkotyków.

Biegli orzekli, że przyczyną śmierci było zatrucie opiatami w skojarzeniu z działaniem toksycznego alkoholu etylowego.

W 2012 roku Pietkiewicz pracował w ATM Grupa, gdzie był asystentem produkcji. Matka Filipa i Moniki, Barbara Pietkiewicz, do dziś jest tam członkinią rady nadzorczej.

