Marcelina Ziętek i Piotr Żyła nie są przesadnie wylewni w sprawie swojego życia prywatnego. Para do dziś nie odniosła się do doniesień o rzekomym rozstaniu. Mimo tego 8 marca Marcelina Ziętek opublikowała na Instagramie relację, na której pokazała, jak spędza poranek w Dzień Kobiet. Aktorka uwieczniła zastawiony jedzeniem stół, na którym znajdowały się m.in. placki z owocami, dwie kawy. Nie zabrakło również kwiatów.

Marcelina Ziętek i Piotr Żyła spędzili Dzień Kobiet wspólnie

Choć Ziętek nie pokazała podczas relacji Piotra Żyły, to otagowała jego instagramowy profil. Fani pary nie powinni mieć zatem wątpliwości, że to właśnie jemu zawdzięcza ten romantyczny poranek.

Dzień Kobiet - napisała Ziętek, dodając przy tym emotkę serca oraz kwiatów.

Co więcej, Ziętek udostępniła ich pierwsze wspólne zdjęcie od dawna. Fotografia pojawiła się na profilu sklepu z odzieżą promowanego przez sportowca.

Przypominamy, że nie tak dawno temu w sieci pojawiły się spekulacje o rzekomym kryzysie w związku Marceliny Ziętek i Piotra Żyły. Świadczyły o tym doniesienia informatorów i aktywności w mediach społecznościowych. Przestali obserwować się na Instagramie, a sportowiec nie spędzał urodzin w towarzystwie 24-letniej aktorki. Wygląda jednak na to, że udało im się zażegnać kryzys.

