Rafał Maślak postanowił obdarować ukochaną z okazji Dnia Kobiet. Model nie poprzestał jednak na kwiatku, poszedł o krok dalej. Luksusowy prezent mężczyzna kupił nie u jubilera, a... na stacji benzynowej.

Zobacz wideo Rafał Maślak bawi się z dziećmi. Fani krytykują

Rafał Maślak ma gest. Prezent, choć mało romantyczny, to jakby luksusowy

Z racji tego, że Kamila Maślak tego szczególnego dnia planowała odwiedzić swoich rodziców, Rafał zdecydował się na bardzo praktyczny prezent. Na stacji benzynowej zatankował auto żony do pełna. Na taki luksus, w dzisiejszych czasach, nie stać wszystkich. Rachunek opiewał na kwotę 432 złotych!

Może jestem mało romantyczny, ale z okazji Dnia Kobiet sprezentowałem Kamili pełny bak, gdyż jedzie do rodziców. Jest na bogato, przyznajcie!

Okazuje się, że to nie jedyny prezent, którym Maślak obdarował 8 marca ukochaną. Na przednim siedzeniu w samochodzie leżały piękne tulipany. Kamila, zdaniem Rafała, najbardziej entuzjastycznie zareagowała jednak na wiadomość o pełnym baku.

Rafał Maślak Instagram, @rafalmaslak

Rafał Maślak pozuje z córką i żoną na Dzień Kobiet

Kamila Maślak nie była jedyną kobietą, której 8 marca Rafał musiał złożyć życzenia. W sierpniu 2021 roku mężczyzna powitał na świecie córkę. Dziewczynka ma na imię Michalina i na zdjęciach prezentuje się jako niezwykle uroczy maluch.

Z moimi kobitkami. Drogie panie, wszystkiego co najlepsze dla was. Duuuużo paliwa! - czytamy na Instagramie.

Uroczy gest?

