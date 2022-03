Ewa Farna pokazała zdjęcie córeczki. "Żyjemy w innej rzeczywistości"

Więcej o prywatnych chwilach z życia gwiazd znajdziesz w tekstach na Gazeta.pl.

Wiadomo już, że Ewa Farna urodziła. Kilka godzin temu informacja pojawiła się na fanpage'u Gazety Polaków w Republice Czeskiej, który powołał się na wpis jej mamy na Facebooku.

Ewa Farna pokazała córkę

Teraz sama Ewa Farna zabrała głos i wrzuciła na Instagram zdjęcie z córką. Tak jak wcześniej podała jej mama, dziewczynka otrzymała na imię Ella. Wokalistka przyznała jednocześnie, że od trzech dni "żyje w innej rzeczywistości". Poza tym odniosła się do trwającej w Ukrainie rosyjskiej inwazji i zachęciła żartobliwie, by zachodzić w ciąża, a nie angażować się w konflikty zbrojne.

Już parę dni żyjemy w innej rzeczywistości. Ja mogę napisać tylko #MakeKidsNoWar. Ella - napisała Farna pod zdjęciem.

W komentarzach nie brakowało miłych słów od znanych osób:

Ojej! Najwspanialej, gratulacje! - napisała Natalia Szroeder.

Gratulacje. Ahoj, Elli - dodała czeska aktorka Veronika Arichteva.

Fani też nie zawiedli:

Gratulacje. Dużo zdrówka dla was.

Gratulacje! Piękne imię. Bądźcie zdrowi i szczęśliwi - pisali.

My również się dołączamy i życzymy Ewie i jej rodzinie dużo zdrowia i spokoju!

