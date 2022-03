Więcej artykułów ze świata show-biznesu znajdziesz na Gazeta.pl.

Ewa Farna w listopadzie poinformowała, że spodziewa się drugiego dziecka. Artystka i jej ukochany Martin Chobot mają już jednego syna, Artura, który urodził się w 2019 roku. Tym razem para przekazała dobre wieści w ciekawy sposób - Farna pokazała okrągły brzuszek na tle nowej płyty.

Margaret i Szroeder wyprawiły przyjęcie dla Ewy Farnej. Był tort i zimne ognie

Ewa Farna urodziła!

Wiadomo już, że Ewa Farna urodziła. Wieść pojawiła się na fanpage'u Gazety Polaków w Republice Czeskiej, który powołał się na wpis jej mamy na Facebooku. W poście przekazano, że dziewczynka otrzymała imię Ella i przyszła na świat 6 marca.

6 marca 2022 urodziła się Ella Chobot, 3,5 kg. Szczęśliwi dziadkowie, cud numer dwa - tak Karin Farna poinformowała na Facebooku, że Ewa urodziła drugie dziecko.

Niestety post już zniknął ze wspomnianej strony. Czekamy na wieści od samej Ewy i gratulujemy!

Ewa Farna i Martin Chobot mają już syna

Ojcem dziecka wokalistki jest Martin Chobot. Para pobrała się się w 2017 r. po czterech latach związku i dziewięciu latach przyjaźni. Mało tego, tworzyli również duet zawodowy, bo mąż artystki grał w jej zespole koncertowym. W zeszłym roku to się jednak zmieniło. Po 12 latach mężczyzna zdecydował się odejść z zespołu. Farna zapewniała wówczas, że mimo zmian personalnych w kapeli, nadal zamierza trzymać się blisko partnera.

