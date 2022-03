Więcej o prywatnych relacjach gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl.

Antoni Królikowski ma za sobą kilka medialnych związków. Gdy spotykał się z Julią Wieniawą postanowił zaadoptować psa ze schroniska. W ten sposób trafił do niego Klasyk, który regularnie pojawiał się w mediach społecznościowych Królikowskiego. Od jakiegoś czasu Antek nie publikuje zdjęć z czworonogiem. Wiadomo, że już nie mieszka z psem. Osoba z otoczenia aktora zdradziła w rozmowie z tabloidem, co się stało z Klasykiem.

Antoni Królikowski dawno nie pokazywał swojego psa. Wiadomo, komu go oddał

Jak donosi "Super Express", Antoni Królikowski rozpoczął nowy etap w życiu. 22 lutego Joanna Opozda i aktor zostali rodzicami i powitali na świecie syna Vincenta. Aktor w krótkim czasie nie tylko rozstał się z żoną i został ojcem, ale jak się okazuje, również przestał opiekować się psem, który był z nim od kilku lat.

Aktor nie mieszka już z Joanną Opozdą, wrócił do rodzinnego domu. Wyprowadzając się z lokum aktorki nie wziął ze sobą psa. Jak twierdzi informator tabloidu, Królikowski powierzył opiekę nad Klasykiem rodzinie, ale nie zapomina go odwiedzać.

W poniedziałek około godz. 17 Antek przyjechał do rodziny, by pobawić się z Klasykiem. Porozmawiał z babcią Jadzią i pojechał do domu matki, gdzie został na noc - wyjawił informator tabloidu.

Nie wiadomo jednak, czy rozłąka Klasyka ze swoim właścicielem jest na stałe. Być może aktor gdy rozwiąże problem z mieszkaniem, ponownie zamieszka z czworonogiem.

