Heidi Klum jest jedną z najpopularniejszych modelek, która zna show-biznes od podszewki. Teraz w świat mody wprowadza swoją 17-letnią córkę, Leni. Dumna mama zapozowała wraz z pociechą na okładce magazynu "Harper's Bazaar". W sesji zdjęciowej obie panie zaprezentowały się także w takich samych srebrnych sukienkach.

Heidi Klum z córką Leni na okładce "Harper's Bazaar"

Heidi i Leni widnieją na dwóch okładkach niemieckiego "Harper's Bazaar". Oba ujęcia skupiają się na twarzy kobiet, przez co z łatwością możemy dostrzec podobieństwo między nimi. Czytelnicy magazynu zauważyli, że córka modelki wygląda na jeszcze mniej lat, niż ma w rzeczywistości.

Ona nie wygląda na 17 lat! Na pewno ma tyle? - czytamy w komentarzach na Instagramie.

Leni Klum - kim jest córka Heidi Klum?

Leni Klum, czyli Helene Boshoven Samuel, bo tak naprawdę nazywa się córka modelki, jest owocem związku Heidi z Flavio Briatore - włoskim przedsiębiorcą, byłym dyrektorem Renault w Formule 1 oraz współwłaścicielem angielskiego klubu Queens Park Rangers. Niestety, krótko po narodzinach dziewczyny, Włoch zniknął z życia modelki i nie angażował się w wychowanie córki. Klum złamane serce leczyła w ramionach amerykańskiego piosenkarza Seala i w wielu wywiadach mówiła, że to właśnie on jest prawdziwym ojcem jej pierworodnej córki. Choć na początku wspólnie podjęli decyzję o trzymaniu dzieci z dala od mediów, to w ostatnim roku zaczęło się to zmieniać. Leni już w 2020 roku zadebiutowała z mamą na okładce niemieckiego "Vogue'a".

