Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski rozstali się po prawie czterech latach związku. Jeszcze w ubiegłe wakacje media spekulowały o tym, że para zamierza wziąć ślub. Potem jednak zaczęło się mówić o kryzysie i nie bez powodu - zaraz potem wyszło, że nie są razem.

Zobacz wideo Mikołaj Roznerski rozstał się z Kalską. Co dalej z ich wątkiem w „M jak miłość"?

Konferencja TVN7. Socha zachwyciła, ale to inna aktorka zaszalała ze stylizacją

Adriana Kalska o współpracy z Mikołajem Roznerskim

Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski uspokoili od razu fanów, zapewniając, że rozstanie nie wpłynie na to, co aktualnie dzieje się w "M jak miłość" i że oboje nadal będą grać małżeństwo. Jak podkreśliła w rozmowie z Jastrząb Post Kalska, udaje im się zrealizować to postanowienie. Nie wadzą sobie w pracy.

Odpowiem tyle, że nam pracuje się tak, jak nam się pracowało, bo profesjonalnie podchodzimy do pracy. Nie będę nic więcej komentować, bo jasno wyraziłam się na swoim Instagramie. Proszę o uszanowanie mojej prośby.

Dziennikarka próbowała dowiedzieć się, czy Kalska w jakiś szczególny sposób świętowała Dzień Kobiet, który panie często spędzają z bliskimi im panami. I tym razem jednak aktorka nie wdawała się w szczegóły.

Nie mam żadnych planów. Staram się dbać o siebie każdego dnia i sprawiać sobie małe przyjemności. Myślę, że tego dnia również będę to robiła. Dziękuję wszystkim za życzenia. Życzę wszystkim kobietom siły, zdrowia i radości. Tak na co dzień. I dużo miłości.

