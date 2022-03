Więcej informacji i ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Michał Żebrowski jest genialnym i bardzo zasłużonym dla polskiej kinematografii aktorem. Jego role w "Panu Tadeuszu" czy "Ogniem i mieczem" to już klasyka. Jednak artysta doskonale jest znany również młodszej widowni. Nie tylko za sprawą serialu "Na dobre i złe", ale również dzięki mediom społecznościowym, które aktor rozumie i umie doskonale wykorzystywać. Nic więc dziwnego, że wielkie firmy pragną spożytkować jego rozpoznawalność i proponują mu kontrakty reklamowe. Na współpracy z siecią fast food zarobił już fortunę.

Michał Żebrowski zarobił miliony dzięki reklamie

Michał i Ola Żebrowscy tworzą niesamowity duet. Małżeństwo ma ogromne poczucie humoru. Z dystansu do siebie słynie szczególnie żona aktora. Jej konto na Instagramie jest tego najlepszym dowodem. Jednak aktor również doskonale odnajduje się w mediach społecznościowych, dzięki czemu udaje mu się dotrzeć również do młodszego grona odbiorców. Rozpoznawalność w każdej grupie wiekowej była zapewne jednym z powodów, dla których firma McDonald's zaproponowała Michałowi Żebrowskiemu udział w kampanii reklamowej. Okazuje się, że aktor zarobił na niej naprawdę duże pieniądze. Zdradził to w rozmowie z "Super Expressem" jeden z pracowników branży medialnej.

Michał za udział w tej kampanii zarobił już dwa miliony złotych. A jego kontrakt wciąż trwa i aktor wystąpił jeszcze w kolejnych filmikach. Firma jest bardzo zadowolona z tej kampanii, bo podniosła ona jej sprzedaż. Żebrowski był dobrym wyborem, bo prawie wszyscy go znają i cenią dorobek artystyczny.

Jak wskazuje gazeta, firma dzięki Żebrowskiemu zwiększyła wyniki sprzedażowe. Wygląda więc na to, że współpraca jest korzystna dla obu stron kontraktu.

