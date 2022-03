Więcej informacji ze świata polskiego show-biznesu znajdziecie na stronie Gazeta.pl

Piotr Adamczyk jest jednym z najpopularniejszych polskich aktorów. Niedawno artysta zyskał rozpoznawalność także poza granicami naszego kraju. Wszystko za sprawą występu w miniserialu Marvela "Hawkeye".

W życiu prywatnym aktora również świetnie się układa. W 2019 roku wziął ślub z Karoliną Szymczak. Para strzeże prywatności i rzadko pokazuje się razem publicznie.

Niedawno Piotr Adamczyk zdobył się na intymne wyznanie. Artysta zdradził, o czym rozmyśla od lat i "niełatwo mu o tym mówić".

Piotr Adamczyk szczerze o ojcostwie. "To trudny temat"

Już niedługo Piotr Adamczyk będzie świętował 50. urodziny. Aktor do tej pory nie doczekał się potomstwa. W rozmowie z dziennikarką programu "Dzień dobry TVN", wyznał, że trudno mu poruszać temat ojcostwa.

To nie jest rzecz, o której łatwo mówić. Mam 50 lat i nie mam dzieci. To na pewno trudny temat, ale tak się na razie los toczy. Karolina mówi o tym głośno. Aż się czerwienię… - powiedział artysta.

Karolina Szymczak niejednokrotnie wspominała na Instagramie o tym, że marzy o dziecku. Przez endometriozę, na którą choruje, obawiała się, czy kiedykolwiek zostanie mamą. Przeszła jednak operację laparoskopii endometriozy, dzięki temu wciąż ma szansę na macierzyństwo.

Gdy usłyszałam diagnozę pt. zaawansowana endometrioza - załamałam się, ale potem gdy dostałam nadzieję na to, że przywrócą mi szansę na bycie mamą z endometriozą, znów zaświeciło dla mnie słońce.

